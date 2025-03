Sandhausen – BAB 5 – Unfall auf Tank- und Rastanlage

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Freitagmorgen stießen auf einer Autobahnraststätte an der A 5 in Höhe Sandhausen ein Auto und ein Sattelzug zusammen. Ein 33-jähriger Audi-Fahrer war kurz nach 1 Uhr auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. An der Tank- und Rastanlage “Hardtwald West” wollte er die Autobahn verlassen. Dabei übersah er beim Befahren des Ausfahrtstreifens einen im Tankstellenbereich der Raststätte ordnungsgemäß geparkten Sattelzug und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurde der Audi stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Die Unfallermittlungen führt die Autobahnpolizei Mannheim.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim