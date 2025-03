Mannheim – VfR: Selbstbewusst nach Hollenbach

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Der VfR Mannheim will an dem jüngsten Sieg gegen Aalen anknüpfen, trifft aber auf einen heimstarken Gegner im Abstiegskampf

Nach der starken Leistung beim 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Aalen ist der VfR Mannheim am Samstag (15.00 Uhr) beim FSV Hollenbach gefordert. Als Tabellendritter und mit einem Sieg im Rücken dürfte die Abele-Elf den Weg Richtung Mulfingen mit viel Selbstvertrauen antreten. Alle relevanten Infos sind im Folgenden kurz und bündig zusammengefasst:

Der Gegner:

Der FSV Hollenbach rangiert zurzeit auf dem 12. Rang der Oberliga Baden-Württemberg und befindet sich folgerichtig im Abstiegskampf dieser Spielklasse. Dass Hollenbach gegenwärtig um den Ligaverbleib zittern muss, ist allerdings nicht auf die Leistungen vor heimischem Publikum zurückzuführen. Mit sechs Siegen aus elf Partien rangiert Hollenbach in der Heimtabelle auf dem siebten Rang und sammelte zu Hause somit mehr Punkte als beispielsweise der VfR Aalen.

In den vergangenen Wochen musste Hollenbach allerdings zwei schmerzhafte Niederlagen gegen direkte Konkurrenten hinnehmen. Hierbei blieb der FSV sowohl gegen Backnang (0:2) als auch zuletzt in Ravensburg (0:2) torlos. Insgesamt startete Hollenbach mit drei Niederlagen und einem Sieg beim TSV Essingen (4:0) in das neue Kalenderjahr und weist seit dem Restart somit einen Punkteschnitt von 0,75 Zählern pro Partie auf. Top-Torjäger der Württemberger ist Hannes Scherer mit sechs Treffern.

Stimmen zum Spiel:

Beim VfR Mannheim ist die Stimmung nach dem Erfolg gegen Aalen sehr gut. Die positive Atmosphäre geht über den Sieg gegen Aalen hinaus – sie spiegelt die gesamte Saisonleistung wider.. „Wir spielen alles in allem eine sehr gute Saison“, sagt Trainer Marcel Abele und verweist auf den Punkteschnitt von 2,0 Zählern pro Partie.

Neben dem Ergebnis freute sich Abele auch über die Leistung seiner Mannschaft, besonders die Performance vieler Spieler, die zuletzt mit einigen Verletzungen zu kämpfen hatten, imponierten. Zu nennen wären da beispielsweise Volkan Rona, Gianluca Korte, Jannik Marx oder Manfred Osei Kwadwo. „Die Jungs mussten mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen werden. Dafür haben sie das richtig gut gemacht“, lobt Abele deren Auftritt.

In Hollenbach rechnet der Mannheimer Coach mit einem kämpferischen Kontrahenten, der die traditionellen Tugenden einer Mannschaft im Abstiegskampf an den Tag legen wird und von seiner Heimstärke profitieren möchte. „Hollenbach braucht jeden Punkt, um die Klasse zu halten. Dementsprechend werden sie geschlossen auftreten und bis zum Schluss alles reinhauen“, so seine Einschätzung zum Gegner.

Abele macht deutlich: Im Vorbeigehen werden in dieser Liga nirgendwo drei Punkte eingefahren. „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Dafür müssen wir aber eine Top-Leistung an den Tag legen und nahe an Hundert Prozent rankommen“, fordert er daher eine fokussierte Leistung.

Personalsituation:

Alexander Esswein wird aufgrund eines minimalen Faserrisses für das Spiel in Hollenbach ausfallen. Wie lange der 35-jährige Leistungsträger fehlen wird, steht noch nicht fest. Abele ist jedoch optimistisch, Esswein bald wieder auf dem Feld begrüßen zu dürfen.

Des Weiteren ist der Einsatz von Gianluca Korte aufgrund muskulärer Probleme fraglich. Ob Alexandru Paraschiv in Hollenbach wieder spielen kann, steht ebenfalls noch nicht fest.

Bilanz:

Bisher trafen der VfR Mannheim und der FSV Hollenbach elfmal aufeinander. In diesen Duellen konnte sich der VfR fünfmal durchsetzen. Dreimal gewann der FSV, dreimal mussten sich beide Teams die Punkte teilen.

Der letzte blau-weiß-rote Auswärtssieg in Hollenbach liegt bereits einige Jahre zurück: Unter Cheftrainer Kenan Kocak besiegten die Rasenspieler am 27. April 2013 den FSV mit 3:1 (1:1). Für die Quadratestädter traf damals Marcel Höhn doppelt, während der heutige U19-Trainer Kaan Erdogdu in der 68. Minute den 3:1-Endstand herstellte.

In der Hinrunde dieser Saison bezwang der VfR an einem Freitagabend den FSV Hollenbach souverän mit 3:0 (1:0). Alexandru Paraschiv schnürte einen Doppelpack (42., 72.), während Isaac Okwubor (82.) den finalen Treffer des Abends markierte.

Foto: Edmund Nohe