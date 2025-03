Mannheim – Verbesserung der Stromversorgung im Carl-Benz-Stadion

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Derzeit wird die Stromversorgung des Carl-Benz-Stadions verbessert. Die MVV stellt im Auftrag der Stadt zusätzliche elektrische Leistung für das Stadion zur Verfügung und führt dafür Arbeiten im Bereich des Gästeeinganges durch. Dadurch verbessert sich die Versorgung des Stadions, bis ein neuer deutlich stärkerer Hausanschluss zur Verfügung gestellt werden kann. Zwischen zwei Spielen wurden für die Kabelverlegung innerhalb von zwei Wochen rund 170 Meter Gräben hergestellt, die anschließend wieder verschlossen werden.

Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer erklärt: „In den vergangenen 20 Jahren hat die Stadt mehr als 10 Millionen Euro in das 1994 errichtete Carl-Benz-Stadion investiert, um dem SVW e.V. bzw. der SVW GmbH trotz steigender Anforderungen die jeweilige Lizenzierung durch DFB bzw. DFL zu ermöglichen. Die aktuellen Arbeiten, die morgen pünktlich zum Spiel beendet sein werden, sind Teil der vom Gemeinderat 2022 genehmigten Sofortmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7 Mio. Euro. Rund 200.000 Euro werden in die kurzfristige Erhöhung der Stromleistung um ca. 350 KW investiert.”

In diesem Zusammenhang werden Leitungen für die neue Flutlichtanlage verlegt und die Stellfläche für die vom DFB geforderte Ersatzstromversorgung des Flutlichts wird hergestellt. Die neue Flutlichtanlage wird zur Saison 2025/2026 zur Verfügung stehen.

Quelle Stadt Mannheim