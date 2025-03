Ludwigshafen – Männlicher Musicaldarsteller gesucht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Der VfR Mannheim will an dem jüngsten Sieg gegen Aalen anknüpfen, trifft aber auf einen heimstarken Gegner im Abstiegskampf INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach der starken Leistung beim 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Aalen ist der VfR Mannheim am Samstag (15.00 Uhr) beim FSV Hollenbach gefordert. Als Tabellendritter und mit einem Sieg im Rücken dürfte ... Mehr lesen »