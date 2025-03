Ludwigshafen – jugendliche Bande raubt 16-jährigen in Bürgerhof-Parkhaus aus

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Donnerstag (27.03.2025), gegen 18:50 Uhr, war ein 16-Jähriger zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs, als er eine Gruppe von circa 10 Jugendlichen ansprach und nach dem Weg fragte. Die Gruppe führte den Jugendlichen in das Parkhaus im Bürgerhof, wo mehrere Jugendliche aus der Gruppe unvermittelt auf ihn einschlugen und ihm Bargeld raubten. Anschließend flüchteten sie zu Fuß. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .