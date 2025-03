Ludwigshafen – CDU-Ortsbeiratsfraktion Nördliche Innenstadt verwundert über Presseauftritt von Ortsvorsteher Gürsoy

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die CDU-Ortsbeiratsfraktion Nördlichen Innenstadt zeigt sich erstaunt über die jüngste Berichterstattung in der Rheinpfalz vom 25.März 2025. Darin posiert Ortsvorsteher Osman Gürsoy vor den neu installierten Pollern – obwohl er selbst in der Ortsbeiratssitzung am 13.04.2021 gegen diese Maßnahme gestimmt hat.

„Wir begrüßen die Poller als sinnvolle Maßnahme zur Verkehrsberuhigung der Fußgängerzone Prinzregentenstraße, die aktuell als „Durchfahrtsstraße“ und „Parkplatz“ missbraucht wird. Umso irritie-

render ist es, dass Herr Gürsoy sich nun in der Öffentlichkeit damit schmückt, obwohl er sich zuvor in der Abstimmung dagegen ausgesprochen hat“, erklärt Anthimos Dimitriadis, CDU-Ortsbeiratsfraktion.

Die CDU-Ortsbeiratsfraktion fordert mehr Transparenz und Konsequenz in der politischen Arbeit des Ortsvorstehers. „Gerade von einem Ortsvorsteher erwarten die Bürgerinnen und Bürger eine klare

Linie und keine nachträgliche Kehrtwende, wenn der Leidensdruck der Anwohnerschaft ein unerträgliches Maß erreicht hat.“, so Dimitriadis weiter.

Die CDU-Ortsbeiratsfraktion bleibt weiterhin der zuverlässige Ansprechpartner für eine nachhaltige und bürgernahe Stadtteilentwicklung in der nördlichen Innenstadt. „Wir begrüßen die Umsetzung der von uns beantragten Maßnahme, sind uns aber bewusst, dass dies nur ein erster Schritt zur Herstel-

lung einer tatsächlichen Fußgängerzone ist. Wir setzten uns weiter ein, dass die Prinzregentenstraße gefahrlos von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden kann.“ so Dimitriadis abschließend.

Quelle CDU Nördiche Innenstadt / CDU-Kreisgeschäftsstelle