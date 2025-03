Landau – Zoo-Safari für Ferienkinder im Zoo Landau in der Pfalz am 24. April, 14 Uhr – 16.30 Uhr

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Zooschule Landau bietet in Kooperation mit dem Büro für Tourismus der Stadt Landau in der Pfalz für Kinder von 6 bis 12 Jahren, die in Landau und in der Region ihre Ferien verbringen, eine ganz besondere Veranstaltung an: die „Zoo-Safari“ am Donnerstag, 24. April. Auf einem zweieinhalbstündigen Erlebnisrundgang durch den Landauer Zoo haben die Kinder die Möglichkeit, Tiere in ihren Gehegen zu beobachten und diese teilweise sogar hautnah zu erleben. Sie erfahren dabei Besonderheiten und erhalten interessante Einblicke in das Leben der Zootiere. Wie viel Fleisch frisst ein Tiger am Tag? Wie können Tierpfleger die Pinguine auseinanderhalten? Wie klein ist ein Känguru, wenn es zur Welt kommt? Daneben wird es außerdem um die Arbeit eines modernen zoologischen Gartens gehen, um zu erklären, wofür Zoos heute da sind und wie sie zum Erhalt bedrohter Tierarten beitragen. Natürlich können die Kinder auch ihre eigenen Fragen stellen, und die Pädagoginnen und Pädagogen werden tolle Anschauungsmaterialien wie z.B. Eier, Felle, Federn, Schädel zum Berühren und Bestaunen dabeihaben. So wird der Zoorundgang für alle Ferienkinder zu einem ganz besonderen Erlebnis!

Eine Anmeldung zur Zoosafari beim Büro für Tourismus unter der Telefonnummer 0 63 41/13 83 01 ist erforderlich.

Los geht es um 14 Uhr, der Treffpunkt ist an der Zoo Kasse ab 13.45 Uhr. Bitte beachten Sie, dass in der Ferienzeit an der Zoo Kasse nachmittags viel Betrieb sein kann, und bringen Sie Ihr Kind bitte rechtzeitig in den Zoo.

Kosten: 12,50 Euro (NUR IN BAR!) für Zoosafari zuzüglich 2,50 Euro Zoo-Eintritt! Der Zoo Landau behält sich vor, die Veranstaltung ggf. witterungsbedingt abzusagen oder zeitlich abzukürzen.

Quelle: Zooschule Landau