Landau – Klinikum Landau-SÜW beteiligt sich am 3. April am Girls’ und Boys’ Day

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße beteiligt sich am 3. April 2025 am Girls’ und Boys’ Day. Der bundesweite Aktionstag bietet Mädchen und Jungen die Gelegenheit, in verschiedene Berufsfelder reinzuschnuppern. In der Klinik Landau erwartet die Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm mit Einblicken in die Pflege und die Medizin. Dr. Marvin Milius, Leiter der Pflegeschule des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße, sagte: „Der Girls’ und Boys’ Day stellt für uns eine hervorragende Gelegenheit dar, das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße als attraktiven Ausbildungsort vorzustellen. Wir freuen uns darauf, den Schülerinnen und Schülern umfassende Einblicke in den abwechslungsreichen Alltag unseres Klinikums zu gewähren. Dabei möchten wir ihnen nicht nur die verschiedenen Tätigkeiten näherbringen, sondern auch die wichtige Rolle, die Ärzte und Pflegefachkräfte im Gesundheitswesen spielen. Unser Ziel ist es, den Jugendlichen die Vielseitigkeit, die Verantwortung und die berufliche Sicherheit, die mit einer Karriere im Krankenhaus verbunden sind, näherzubringen.”

Durch eine Vielzahl von praktischen Übungen, informativen Führungen durch ausgewählte Bereiche des Klinikums und den direkten Austausch mit Ärzten und Pflegekräften haben die Jugendlichen die Möglichkeit, den Klinikalltag hautnah zu erleben. Die Aktivitäten sind darauf ausgelegt, ihnen ein Verständnis für die verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen im Gesundheitswesen zu vermitteln. Um das Erlebnis abzurunden, sind die Jugendlichen zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen, bei dem sie in entspannter Atmosphäre weitere Fragen stellen und sich mit den Fachkräften austauschen können. Die Pflegeschule des Klinikums befindet sich in modernen und frisch renovierten Räumlichkeiten auf dem Gelände der Klinik Landau. Hier wird neben der dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann auch eine einjährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegehelferin bzw. zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer angeboten. Bei Fragen steht der Leiter der Pflegeschule, Dr. Marvin Milius, gerne zur Verfügung. Sie erreichen ihn telefonisch unter 0 63 41 / 908 – 24 80 oder per E-Mail unter marvin.milius@klinikum-ld-suew.de. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Klinikums Landau-SÜW unter www.klinikum-ld-suew.de.

Quelle: Klinikum Landau – Südliche Weinstraße GmbH