Landau – Das Landauer Büro für Tourismus informiert: Stadt- und Themenführungen im April

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ob eine Entdeckertour durch das Fort speziell für Kids, eine kulinarische Gästeführung rund um die Kaffeekultur in der Stadt oder ein Stadtspaziergang auf den Spuren der Rebellen, Revoluzzer und Demokraten, die Landau geprägt haben: Auch im April können Interessierte mit dem Landauer Büro für Tourismus (BfT) und seinen Gästeführerinnen und Gästeführern die Südpfalzmetropole und ihre Geschichte auf vielfältige Weise entdecken und erleben. Sofern nicht anders vermerkt, sind Anmeldungen erforderlich. Diese werden zu den Öffnungszeiten des BfT telefonisch unter 0 63 41/13 83 10 oder per Mail an touristinfo@landau.de entgegengenommen. Immer samstags um 14 Uhr geht es mit dem Festungsbauverein unter dem Titel „Landauer Unterwelt – Lunette 41“ in die Gänge der Landauer Festung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten bei diesem Spaziergang zur Festungsgeschichte der Südpfalzmetropole die Möglichkeit, die historischen Hintergründe der Vauban‘schen Bauwerke zu erforschen. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person bzw. ist mit Pfalz-Card kostenfrei. Treffpunkt ist am Obertorplatz an der Infosäule zur Route Vauban.

Mehr zur „Festungsstadt Landau“ erfahren auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Führung von Kunsthistoriker Dr. Walter Appel am Samstag, 5. April: Bei seiner Tour durch das ehemalige Fort berichtet er von den Belagerungen der Stadt und wie die Bevölkerung diese erlebt hat. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Alten Meßplatz an der Ecke Fortstraße/Nordring. Die Teilnahme kostet 8 Euro für Erwachsene sowie 4 Euro für Kinder von 6 bis 15 Jahre. Studierende zahlen 5 Euro. Mit Pfalzcard sowie für Kids unter 6 Jahre ist die Führung kostenlos. Das Tragen von festem Schuhwerk wird empfohlen. Eine spielerische Führung zum Leben in Landau in verschiedenen Epochen: Am Sonntag, 6. April, um 10 Uhr nimmt das alte Landauer Stadtgespenst namens Wisper Kinder zwischen 5 und 10 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen mit zur „Kinderführung mit Wisper dem Gespenst“. Nachts huscht Wisper als Geist durch Landau – und das schon seit der Stadtgründung. Tagsüber zeigt es sich in Gestalt einer Puppe, die den Kindern zusammen mit Gästeführerin Alexandra Pfeiffer so Einiges von seinen Beobachtungen in der historischen Innenstadt aus dem Lauf der vergangenen Jahrhunderte erzählt. Treffpunkt für die etwa 75-minütige Tour ist vor dem Rathaus, Ecke Salzhausgasse unter dem „i“. Die Teilnahme kostet 7 Euro pro Person.

Hoch hinaus führt Kultur- und Weinbotschafter Manfred Ullemeyer am Sonntag, 6. April: An diesem Tag bietet der Gästeführer einen Rundgang durch die historische Landauer Innenstadt an. Stationen sind etwa die Katharinenkapelle, das Frank-Loebsche Haus, der Augustinerkreuzgang und das Französische Tor. Als besonderes Highlight wagt er zum Abschluss mit seinen Gästen den Aufstieg auf den Stiftskirchenturm, um gemeinsam den besonderen Ausblick zu genießen. Das Ticket kostet 10 Euro für Erwachsene, Pfalzcard-Inhaberinnen und -Inhaber zahlen nichts. Die Führung startet um 14 Uhr vor dem Rathaus. Achtung, nur für Kids: Ganz viel Spannung und Spaß versprechen Gästeführerin Dagmar Schröer-Hemmler und die Landauer Kinderbuch-Autorin Heidi Moor-Blank am Samstag, 12. April. Die beiden bieten eine Stadtführung speziell für Kinder von 9 bis 13 Jahren in Form einer Stadtrallye an. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Deutschen Tor vor dem Löwen; die Tour dauert etwa 2 Stunden. Die Teilnahme kostet 11 Euro.

Am Samstag, 12. April, bittet Bettina Kleiner zur kulinarischen Gästeführung „Genuss Geschichte Landau“. Die Gästeführerin geleitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur zu den Sehenswürdigkeiten und historischen Schauplätzen der Stadt, sondern köstliche Zwischenstopps sind ebenfalls Teil des Stadtspaziergangs: Verschiedene Lokale und Geschäfte in der Innenstadt stellen sich den Teilnehmenden mit einer Kostprobe vor. Die Führung startet um 13:30 Uhr vor der Stiftskirche und kostet 37 Euro pro Person. Eine Anmeldung über die Webseite der Gästeführerin unter www.genussgeschichtelandau.de ist erforderlich. Kaffeeduft liegt in der Luft, an vielen Plätzen in Landau: in Cafés und in Röstereien. Nicht umsonst ist das Kultgetränk seit dem 19. Jahrhundert nicht aus der Genusskultur wegzudenken. Die KaffeeKultour am Samstag, 12. April, um 13:30 Uhr bringt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur zu wichtigen Sehenswürdigkeiten und geschichtsträchtigen Orten, sondern auch zu Kaffeespezialisten und duftenden Kaffeeproben. Startpunkt ist am Deutschen Tor/Untertorplatz. Die Führung dauert ca. 2,5 Stunden und kostet 24 Euro pro Person. Anmeldungen sind online unter www.genussgeschichtelandau.de möglich.

„Was alte Mauern uns erzählen“ – das können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der gleichnamigen Kinder-Führung von Alexandra Pfeiffer herausfinden. Gleich an zwei Terminen im April – am Sonntag, 13. April und am Sonntag, 27. April – dürfen sich Kinder bis 12 Jahre gemeinsam mit der Gästeführerin auf eine Entdeckertour durch das Landauer Fort machen, inklusive Besuch der Minengänge. Die Kinderführung dauert ca. 75 Minuten und kostet 7 Euro pro Person. Los geht es um 10 Uhr am Eingang zum Fort an der Ecke Eichbornstraße/Am Bürgergraben. Am Freitag, 25. April, macht sich um 19 Uhr der „Nachtwächter mit Hörnerklang“ auf zu seiner abendlichen Runde und freut sich über Begleiterinnen und Begleiter, denen er auf Pfälzisch von seiner Arbeit berichten kann. Die Führung kostet pro Person 10 Euro, für Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahre 5 Euro. Für Kinder unter 6 Jahren ist die Führung kostenfrei. Treffpunkt für die etwa zweistündige Tour ist vor dem Rathaus, Ecke Salzhausgasse unter dem „i“.

Sind die Landauerinnen und Landauer eigentlich besonders aufrührerisch unterwegs? Diese Frage steht bei der Führung „Landau, seine Rebellen, Revoluzzer und Demokraten“ von Gästeführer Manfred Ullemeyer am Sonntag, 27. April, um 14 Uhr im Mittelpunkt. Dazu werden die Unruhen und Revolutionen thematisiert, die Landau geprägt haben. Die etwa zweistündige Führung kostet pro Person 10 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Studierende und 4 Euro für Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahre. Für Kinder unter 6 Jahren ist die Führung kostenlos. Treffpunkt ist vor dem Rathaus, Ecke Salzhausgasse unter dem „i“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zu den Führungen sowie weiteren Angebote des BfT sind online unter www.landau-tourismus.de/stadtundthemenfuehrungen zu finden.

