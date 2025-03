Kaiserslautern – FCK-Heimspiel gegen Düsseldorf wird am Samstag 29.3 live auf Sport1 übertragen

Kaiserslautern. Das Heimspiel in der 2. Bundesliga vom 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf wird am Samstagabend, 29. März um 20.30 Uhr, live auf Sport1 und auf Sky im Fernsehen übertragen.

Nach der 3:5-Auswärtsniederlage beim SC Paderborn ist der 1. FC Kaiserslautern nach dem 26. Spieltag mit 43 Punkten auf den vierten Tabellenrang in der 2. Bundesliga zurück gefallen. Die Gäste aus Düsseldorf hatten das Heimspiel gegen den Tabellenletzten Jahn Regensburg mit 1:0 gewonnen und liegen mit 41 Zählern auf dem achten Tabellenrang.

Beim Hinspiel in der Vorrunde feierten die Roten Teufel einen 4:3-Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf.

Da sich der 25-jährige FCK-Torwart Julian Krahl in der Nachspielzeit in Paderborn am Knie verletzte wird er von Simon Simoni vertreten. Der 20-jährige Albaner ist erst seit dem 15. Januar 2025 beim 1. FC Kaiserslautern und feiert sein Heimdebüt beim FCK.

Die Karten für den FCK-Heimbereich sind bereits ausverkauft, deshalb wird keine Tageskasse im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg geöffnet. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text Michael Sonnick

Foto : FCK-Torhüter Julian Krahl fällt wegen seiner Knieverletzung länger aus (Foto Michael Sonnick)