Hockenheim – Digitalisierung schreitet voran – Online-Dienstleistungen ausgebaut

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Die Zukunft ist digital“ – dem ist sich auch die Stadtverwaltung Hockenheim bereits seit langer Zeit bewusst und setzt daher alles daran, die Abläufe und Angebote digital abzubilden. „Über Verwaltungen gibt es viele Vorurteile. Nicht wenige drehen sich um den stockenden Fortschritt, Akten, fehlende Digitalisierung und langsame Abläufe – diesen Vorurteilen hat die Stadtverwaltung Hockenheim den Kampf angesagt! Ich bin sehr stolz, was unser Team der IT in Sachen Digitalisierung bereits bewegt hat“, lobt Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Neben Neuerungen wie beispielsweise digitalen Infobildschirmen, einem Abholterminal für Ausweisdokumente, einem Self-Service-Terminal für das Bürgerbüro sowie dem Ausbau der Schuldigitalisierung, widmet sich das Team um IT-Leiter Christian Schleyer unter anderem der Erweiterung des Angebots von Online-Dienstleistungen. Insgesamt bietet die Stadtverwaltung mittlerweile über 100 Online-Dienstleistungen an. „Die Digitalisierung in Hockenheim schreitet stetig voran. Wir freuen uns, den Bürgerinnen und Bürgern immer mehr Dienstleistungen online anbieten zu können und so Behördengänge zu vereinfachen“, freut sich Christian Schleyer.

Digitales Ausländeramt

Die Stadtverwaltung bietet bereits seit einiger Zeit eine Online-Antragsstrecke für Leistungen des Ausländeramts an. Um die Antragsstellung möglichst leicht zugänglich zu gestalten, kann der Antragsstellende zwischen verschiedenen Sprachen wählen. Zur Auswahl stehen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Serbisch, Türkisch, Ukrainisch und Arabisch.

Darüber hinaus bietet der Link „Entscheidungshilfe“ am Ende der Seite eine wertvolle Hilfestellung bei der Wahl der passenden Dienstleistung. Hierbei wird die Nutzerin oder der Nutzer der Antragsstrecke durch mehrere Fragen geführt, sodass am Ende der passende Online-Dienst angegeben und verlinkt wird. Durch ein „i“ in einem blauen Kreis gekennzeichnete Zusatzinformationen erläutern einzelne Fragen, um die Beantwortung zu vereinfachen.

Gerne stehen die Mitarbeitenden des Ausländeramts auch persönlich für Anliegen zur Verfügung. Um eine möglichst reibungslose Abwicklung der verschiedenen Anliegen zu gewährleisten, möchte das Ausländeramt daran erinnern, vorab Termine zu vereinbaren und Anfragen per Mail zu übermitteln. Eine Vorsprache ohne Termin ist im Ausländeramt nicht vorgesehen. Termine können ganz einfach online unter https://www.terminland.eu/stadt-hockenheim/ vereinbart werden. Wenden Sie sich mit Ihren Anfragen per Mail an: auslaenderamt@hockenheim.de.

Digitales Ausländeramt: https://www.hockenheim.de/digitales_auslaenderamt.html

Digitale Baugenehmigung

Aufgrund der Vorgaben der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg ist das Stellen von Bauanträgen ab 01.01.2025 nur noch in digitaler Form möglich. Bauanträge und andere baurechtliche Verfahren sind daher ab 01. Januar 2025 bei der unteren Baurechtsbehörde der Stadt Hockenheim über die Antragsplattform „Virtuelles Bauamt Baden-Württemberg“ (ViBa BW) digital einzureichen.

Der Onlinedienst zur digitalen Bauantragseinreichung wird über die Homepage der Stadt Hockenheim unter dem Link https://bw.digitalebaugenehmigung.de/hockenheim bereitgestellt.

Digitale Waffenbehörde

Für den Umgang mit Waffen oder Munition ist in den meisten Fällen eine Erlaubnis erforderlich. Seit einiger Zeit werden auch die Dienstleistungen der Waffenbehörde größtenteils online angeboten. Das neue Onlineangebot ermöglicht den Antragstellenden eine sichere Datenübermittlung und den Behörden eine moderne und effiziente Prüfung der eingereichten Daten. Damit wird die Durchsetzung des Waffenrechts mit seinen hohen Sicherheitsstandards unterstützt.

Wer in Deutschland eine Waffe erwerben oder besitzen möchte, benötigt eine waffenrechtliche Erlaubnis. Diese wird auf Antrag erteilt, wenn die waffenrechtlichen Erlaubnisvoraussetzungen erfüllt sind. Zu diesen gehören neben der Vollendung des 18. Lebensjahres die waffenrechtliche Zuverlässigkeit, die persönliche Eignung, die nachgewiesene Sachkunde sowie ein waffenrechtliches Bedürfnis. Dieses kann beispielsweise als Jäger oder Sportschütze vorliegen. Für die jeweiligen Anträge wird in der Regel mindestens ein Ausweisdokument benötigt. Gegebenenfalls müssen weitere Dokumente und Nachweise vorgelegt werden.

Personen, die über ein Erbe in den Besitz von Waffen oder Munition gelangen, müssen sich in jedem Fall bei den Ansprechpersonen der Waffenbehörde melden und das weitere Vorgehen besprechen (Waffenbehörde, E-Mail: waffenbehoerde@hockenheim.de, Telefon: 06205 – 21 2306). Die Mitarbeitenden der Waffenbehörde stehen gerne für Rückfragen zur Verfügung.

Digitale Waffenbehörde: https://www.hockenheim.de/digitale+waffenbehoerde.html

Digitale Wohnsitzanmeldung

Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihren Wohnsitz nach einem Umzug direkt von zuhause oder unterwegs online umzumelden. Die Online-Services der Stadtverwaltung können unter https://www.hockenheim.de/online-dienste.html abgerufen werden.

Der Online-Dienst kann mit der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises oder der eID-Karte und einem behördlichen Nutzerkonto oder einer BundID genutzt werden. Eine Ummeldung vor Ort im Rathaus ist weiterhin zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros möglich. Es empfiehlt sich eine vorherige Terminvereinbarung. Termine können ganz einfach online unter https://www.terminland.eu/stadt-hockenheim/ vereinbart werden.

Quelle: Stadt Hockenheim