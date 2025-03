Heidelberg – Viertes Treffen des Arbeitskreises STEK 2035 am Mittwoch, 2. April – Arbeitsgremium beschäftigt sich mit dem Stadtentwicklungskonzept 2035!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das neue Stadtentwicklungskonzept 2035 entsteht in enger Zusammenarbeit der städtischen Verwaltung unter breiter Beteiligung der Stadtgesellschaft. Der Arbeitskreis STEK ist ein Teil der Bürgerbeteiligung zum neuen Stadtentwicklungskonzept 2035. Dieser begleitet als Impulsgeber die inhaltliche Erarbeitung des STEK. Das vierte Treffen des Arbeitskreises findet am Mittwoch, 2. April 2025, 17.30 bis 20.30 Uhr, im Sunnyside Hub, Palo-Alto-Platz 11, in Heidelberg statt. Die Bearbeitung des neuen STEK befindet sich in der finalen Phase. Ein Beschluss ist für den Sommer 2025 geplant. Der Arbeitskreis tagt öffentlich. Bürgerinnen und Bürger können als Zuhörende die Sitzungen verfolgen. Um eine Anmeldung per E-Mail an STEK@heidelberg.de wird gebeten.

Was ist der Arbeitskreis STEK 2035?

Der Gemeinderat hat am 20. Juli 2023 der Zusammensetzung des Arbeitskreises als Arbeitsgremium mit zwölf zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern, sechs Gemeinderätinnen und -räten (nach der „Sechstel-Regel“), zehn Themenpatinnen und -paten aus der Zivilgesellschaft und vier Vertretungen der Verwaltung beschlossen. Neben dem Arbeitskreis besteht die Bürgerbeteiligung zum STEK aus drei öffentlichen Veranstaltungen, einer Onlinebeteiligung, Formaten in den Stadtteilen und an zentralen Orten sowie zielgruppenspezifischen Formaten.

Weitere Informationen im Internet unter www.heidelberg.de/buergerbeteiligung > Projekte > STEK 2035.

Quelle: Stadt Heidelberg