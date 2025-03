Heidelberg – Einwöchige Vollsperrung eines Teilstücks der K9703 bei Heidelberg-Grenzhof aufgrund von Arbeiten an der Stromleitung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund von Arbeiten an der Stromleitung des Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW für das Gleichstromvorhaben ULTRANET kommt es zwischen dem 07.04.2025-13.04.2025 von Plankstadt aus kommend zu einer Vollsperrung eines Teilstücks der K9703 (ca. 100 Meter) kurz vor Heidelberg-Grenzhof. Umleitungen sind eingerichtet:

/ U 1 (Blau): K9703 – K9709 – K9702 – Handschuhsheimer Straße – K4146 (Grenzhöfer Straße)

/ U 8 (Magenta): K4146 (Grenzhöfer Straße) – Handschuhsheimer Straße – K9702 – K9709 – K970

Die Sperrungen sind notwendig, um Stromseile über der Straße einzuziehen. Das Vorhaben ULTRANET trägt dazu bei, die Versorgungssicherheit in Baden-Württemberg auch in Zukunft sicherzustellen. Ausführende Baufirma ist die von TransnetBW beauftragte LTB Leitungsbau GmbH. TransnetBW ist bestrebt, Auswirkungen und Beeinträchtigungen auf Verkehr und Umwelt so gering wie möglich zu halten. Unvermeidbare größere Straßensperrungen kündigt TransnetBW so früh wie möglich in den betroffenen Regionen an. Wir bitten um Verständnis für auftretende Unannehmlichkeiten.

Quelle: Transnet BW