Heidelberg – Barrierefrei die Natur erleben mit dem E-Rolli – Geländetaugliche Elektrorollstühle für Touren mit „Natürlich Heidelberg“

Heidelberg – Kilometerlange Touren auf unbefestigtem und unebenem Gelände stellen für Menschen im Rollstuhl oder mit eingeschränkter Mobilität oft eine unüberwindbare Barriere dar. Um diese Hürde abzubauen, stellt das städtische Umweltamt im Rahmen des Umweltbildungsprogramms „Natürlich Heidelberg" kostenfrei zwei geländegängige Elektrorollstühle zur Verfügung – darunter ein Modell des Naturparks Neckartal-Odenwald.

E-Rollstühle einfach zu bedienen – unkomplizierte Einweisung

Diese innovativen E-Rollstühle ermöglichen es nicht nur Rollstuhlfahrenden, sondern auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sowie älteren Personen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, an Führungen auf Wald- und Wiesenwegen teilzunehmen. Dank der einfachen Steuerung über einen Joystick können Richtung und Geschwindigkeit des Rollstuhls individuell angepasst werden.

Ziel von „Natürlich Heidelberg“ ist es, möglichst vielen Menschen das Naturerlebnis zu ermöglichen. Interessierte sollten frühzeitig Kontakt aufnehmen, um den passenden E-Rollstuhl anzufragen. Das Team von „Natürlich Heidelberg kümmert sich um die Ausleihe sowie um die individuelle Einweisung in die Technik. Das Angebot richtet sich auch an Schulen mit Inklusionsprogrammen, waldpädagogische Führungen sowie geplante Ausflüge von Einrichtungen, die Aktivitäten in der Natur fördern.

„Natürlich Heidelberg“: Erste barrierefreie Tour am 5. April

Ein erster Höhepunkt für den E-Rolli ist die inklusive Tour „Gipfel und Weitblicke im Stadtwald“, die am Samstag, 5. April 2025, von 10 bis 14 Uhr stattfindet. Die rund 8,5 Kilometer lange Strecke startet am Kohlhof und führt über den Hohlen Kästenbaum zum Felsenmeer. Von dort geht es über die „Via Naturae” zur Aussichtsplattform am Königstuhl, von der sich bei gutem Wetter ein beeindruckender Panoramablick bis in den Pfälzer Wald eröffnet. Die Rückwanderung zum Ausgangspunkt erfolgt über das Haus der Astronomie und die Posseltslust.

Weitere Termine sind für den 17. Mai und den 7. Juni 2025 geplant. Die Teilnahme kostet acht Euro für Erwachsene, fünf Euro für Ermäßigungsberechtigte und Kinder, sowie 15 Euro für Familien. Anmeldungen sind über das Online-Buchungsportal www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Für weitere Fragen und Informationen steht das Buchungsbüro „Natürlich Heidelberg“ während der Öffnungszeiten telefonisch unter 06221 58-28333 oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Heidelberg