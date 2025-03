Germersheim – Mit gefälschten Führerschein zu schnell gefahren

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund eines herausgehobenen Gullideckels ereignete sich am Donnerstagabend in der Heidelberger Altstadt ein Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr hoben Unbekannte in der Friedrich-Ebert-Anlage einen Gullideckel zwischen Fahrbahn und Parkstreifen aus dessen Fassung heraus und legten ihn daneben wieder ab. Ein 61-jähriger ... Mehr lesen »