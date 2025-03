Frankenthal – Stadt Frankenthal stärkt ehrenamtliches Engagement für eine grüne Stadt – Ehrenamtsvereinbarung zur Grünflächenpflege startet

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Frankenthal hat eine Ehrenamtsvereinbarung zur Grünflächenpflege entwickelt, die das Ehrenamt stärkt und Bürgern, die sich aktiv einbringen möchten, einen rechtssicheren Rahmen für die Ausübung ihres Ehrenamts bietet. So sind Bürger bei ihrem Einsatz unter anderem unfall- und haftpflichtversichert. „Die neue Vereinbarung soll keineswegs städtische Aufgaben verlagern. Vielmehr unterstützen wir diejenigen, die sich bereits engagieren oder die nach einer Möglichkeit suchen, sich einzubringen und geben ihnen mit der Vereinbarung einen sicheren Rechtsrahmen. Die Intensivierung der Stadtbildpflege treiben wir parallel voran“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Ein klares Konzept für freiwilliges Engagement

Im Rahmen der Ehrenamtsvereinbarung können Freiwillige das Bewässern von Pflanzen, die Entfernung von Wildkräutern und die allgemeine Pflege von Pflanzflächen übernehmen. Die Vereinbarung wurde in Zusammenarbeit mit der Ehrenamtskoordinatorin Jennifer Speiger sowie den zuständigen Bereichen Grünpflege und Recht erarbeitet und schafft klare Rahmenbedingungen für den ehrenamtlichen Einsatz. „Ehrenamtliches Engagement liegt mir sehr am Herzen. Ohne die Menschen, die sich selbstlos für unsere Gemeinschaft einsetzen, wären viele wichtige Aspekte, die unsere Stadt prägen, nicht denkbar“, betont Oberbürgermeister Dr. Meyer: „Mit der neuen Ehrenamtsvereinbarung schaffen wir einen klaren Rahmen für freiwilliges Engagement in der Grünpflege.“

So können Bürger sich engagieren

Was ist die Ehrenamtsvereinbarung Grünflächenpflege?

Sie ermöglicht es Bürgern, sich ehrenamtlich an der Pflege öffentlicher Grünflächen in Frankenthal zu beteiligen. Die Vereinbarung fördert eine strukturierte Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung.

Welche Aufgaben übernehmen die Ehrenamtlichen?

Tätigkeiten wie Bewässern von Pflanzen, Entfernung von Wildkräutern und allgemeine Pflege von Pflanzflächen.

Wie können sich Bürger engagieren?

Interessierte können sich per E-Mail an ehrenamt@frankenthal.de wenden oder weitere Informationen auf der Webseite der Stadt Frankenthal unter www.frankenthal.de/ehrenamt ein-sehen.

Gibt es eine Mindestverpflichtung für die Teilnahme?

Die Teilnahme ist flexibel möglich. Ehrenamtliche können den Umfang ihres Engagements individuell festlegen.

Sind Freiwillige während des Einsatzes versichert?

Ja, während des ehrenamtlichen Einsatzes sind die Helfer über das Land Rheinland-Pfalz unfall- und über die Stadt Frankenthal haftpflichtversichert.



Wird eine Aufwandsentschädigung bezahlt?

Nein, die Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich und ohne finanzielle Vergütung.

Welche Unterstützung bietet die Stadt den Ehrenamtlichen?

Die Stadt stellt notwendige Arbeitsmittel zur Verfügung und bietet eine fachliche Anleitung sowie regelmäßige Austauschmöglichkeiten.

Weitere Informationen sowie die Ehrenamtsvereinbarung im Wortlaut sind unter www.frankenthal.de/ehrenamt verfügbar.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal