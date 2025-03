Wörth am Rhein – Paketzustellerin fährt auf Passantin zu

Wörth am Rhein/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr kam es zwischen einer 65-Jährigen und einer bislang unbekannten Paketzustellerin im Bereich der Keltenstraße in Wörth am Rhein zu Streitigkeiten aufgrund der Aushändigung eines Pakets. Dabei soll die Paketzustellerin auf die Geschädigte körperlich eingewirkt haben. Nachdem die Geschädigte ihr Paket erhielt, ging sie fußläufig die Keltenstraße entlang. Im Zuge dessen, fuhr die Paketzustellerin mit ihrem Transporter in Richtung der Geschädigten. Dabei soll es zu einem Beinahe Unfall gekommen sein. Zeugen, welche den Sachverhalt beobachten konnten, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth am Rhein