Speyer – Gottesdienst zum Gedenken an die Amtseinführung von Papst Franziskus und Bischof Wiesemann mit Feier des 60. Weihejubiläums von Domkapitular em. Prälat Gerhard Fischer – Feierliches Pontifikalamt mit Bischof Wiesemann im Speyerer Dom – Feier des 60. Weihejubiläums von Domkapitular em. Prälat Gerhard Fischer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann feiert am 4. Fastensonntag, 30. März, 10 Uhr, ein Pontifikalamt im Speyerer Dom. Anlass ist der sogenannte „Papstsonntag”, an dem jährlich der Amtseinführung von Papst Franziskus und von Bischof Wiesemann gedacht wird. In diesem Jahr gibt es zudem noch ein besonderes Jubiläum zu feiern: Domkapitular em. Prälat Gerhard Fischer begeht den 60. Jahrestag seiner Priesterweihe. Musikalisch gestaltet wird der feierliche Gottesdienst vom Kathedraljugendchor unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori. Es erklingt die Missa „Aeterna Christi munera” von Giovanni P. da Palestrina, dessen 500. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Gesungen wird zudem das Stück „Laudate Dominum quia benignus est” von Caspar Ett sowie Gregorianik. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub.

Domkapitular em. Prälat Gerhard Fischer

Domkapitular em. Prälat Gerhard Fischer war in zahlreichen Leitungsfunktionen für die Kirche tätig, unter anderem als Diözesanpräses des Kolpingwerkes, als Leiter des katholischen Büros in Mainz und als Verantwortlicher für die Bildungsarbeit des Bistums. Als Zeichen der Anerkennung für sein vielfältiges Engagement in Kirche, Staat und Gesellschaft erhielt Gerhard Fischer 1986 das Bundesverdienstkreuz, 1988 wurde ihm das goldene Ehrenzeichen des Internationalen Kolpingwerkes verliehen. Bereits 1982 hatte ihn Papst Johannes Paul II. zum Päpstlichen Ehrenprälaten ernannt. Geboren und aufgewachsen in Ludwigshafen, empfing Gerhard Fischer am 28. März 1965 im Speyerer Dom die Priesterweihe durch Bischof Isidor Emanuel. Nach Kaplansjahren in Hauenstein und Bexbach wurde er 1970 zum Diözesanpräses der Kolpingfamilie berufen und hielt dieses Amt bis zum Jahr 2002 inne. Neun Großtagungen mit Rednern wie dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl oder Bernhard Vogel initiierte Fischer in diesen Jahren und unterstrich eindrucksvoll den gesellschaftspolitischen Anspruch des kirchlichen Sozialverbandes. Ebenso wichtig war dem Kolping-Präses die religiöse Bildungsarbeit, die er durch die Gründung des Kolpingbildungswerkes auf eine tragfähige organisatorische Grundlage stellte. Von seinem sozialen Engagement zeugen zahlreiche Partnerschafts- und Entwicklungshilfeprojekte des Kolpingwerkes.



Neben seiner Aufgabe im Kolpingwerk kam Fischer bis zu seiner Berufung in die Diözesanleitung 1995 einer ganzen Reihe weiterer Verpflichtungen nach: So war er Religionslehrer am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Kaiserslautern und Pfarrer in Erfenbach-Siegelbach. Von 1982 bis 1986 leitete er das Katholische Büro in Mainz, die Verbindungsstelle zwischen den fünf rheinland-pfälzischen Bistümern und der Landesregierung. Danach beauftragte ihn Bischof Dr. Anton Schlembach mit dem Aufbau der Akademikerseelsorge in der Diözese, für die er ein anspruchsvolles Bildungsprogramm entwickelte. Seit 1989 war Fischer für den Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem als Prior in der Komturei Speyer-Kaiserslautern aktiv. Im Jahr 1995 wurde Gerhard Fischer in das Speyerer Domkapitel berufen. Er leitete seitdem die Hauptabteilung Fort- und Weiterbildung des Bischöflichen Ordinariats, zugleich war ihm die Diözesanstelle für weltkirchliche Aufgaben anvertraut. Zu Beginn des Jahres 2009 trat Prälat Fischer in den Ruhestand.

Quelle:

Foto: Klaus Landry