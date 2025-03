Sandhausen – Vermeintliches Brand Geschehen in Haus

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines vermeintlichen Brandes in Sandhausen alarmiert. Kurz nach 15 Uhr bemerkte ein Zeuge starke Rauchentwicklung aus dem Kamin eines Wohnanwesens in der Philipp-Schmitt-Straße. Zudem seien Brocken aus dem Kamin geflogen gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte kein Rauch, aber starker Brandgeruch an dem entsprechenden Anwesen festgestellt werden. Die Bewohner des Hauses wurden wohlbehalten angetroffen. Es war niemand zu Schaden gekommen. Nach ersten Feststellungen war es wohl durch die Verrußung des Kamins zu der Rauchentwicklung gekommen. Ob es tatsächlich zu einem Brand im Kamin gekommen war, ist unklar. Ein Schornsteinfegermeister wurde zur weiteren Begutachtung und gegebenenfalls der Reinigung des Schornsteins hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim