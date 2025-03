Römerberg – Unfall auf B 9 – drei Verletzte

Römerberg/Rhein-pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochnachmittag gegen 17:10 Uhr ereignete sich auf der B 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz vor der Ausfahrt Römerberg ein Verkehrsunfall, bei dem Insassen eines Pkw leicht verletzt wurden. Nach Auskunft unbeteiligter Zeugen, sowie einem der Insassen ist der 20-jährige Fahrer aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und auf den Grünstreifen geraten. Beim Gegenlenken stieß er gegen die Mittelleitplanke, wodurch der Wagen ins Schleudern geriet und sich mehrfach drehte. Letztlich kam das Fahrzeug im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer erlitt eine Kopfverletzung, die Beifahrerin eine Verletzung am Arm. Das 13-jährige Kind, das sich noch im Auto befand, blieb unverletzt. Es waren keine anderen Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Quelle: Polizeiinspektion Speyer