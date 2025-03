Mannheim – GIRLS GO MOVIE – Auftakt zum 21. Kurzfilmfestival und Filmcoaching-Programm 2025

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist GIRLS GO MOVIE eine deutschlandweit einzigartige, inspirierende Plattform für junge Filmemacherinnen und ein Motor für die weibliche Perspektive im Film. In dieser Zeit entstanden unzählige filmische Projekte, wertvolle Begegnungen und ein einzigartiges Netzwerk für den kreativen Austausch.

Mit dem Festivaljahr 2025 freuen sich die Veranstalterinnen auf bewährte Formate zur Förderung des kreativen Ausdrucks, Vermittlung von Film- und Medienkompetenz und Berufsorientierung sowie auf neue Kooperationen und Angebote. Mit dem Kurzfilmfestival Mitte November bietet GIRLS GO MOVIE jungen Frauen eine Plattform, auf der ihre Geschichten sichtbar werden. Die Filmemacherinnen werden bestärkt, ihre Perspektiven, Forderungen und Erfahrungen filmisch auszudrücken und selbstbewusst ihre eigenen Narrative zu gestalten. Damit leistet GIRLS GO MOVIE einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Selbstbestimmung von Frauen und zur Förderung einer vielfältigen und inklusiven Filmlandschaft – Themen, die in der aktuellen Lage besonders an Relevanz gewinnen. Gerade in Zeiten, in denen Gleichberechtigung und Vielfalt zunehmend unter Druck geraten, setzt GIRLS GO MOVIE ein klares Zeichen für die Sichtbarkeit und Perspektiven junger weiblicher Filmschaffender.

Filmcoachings 2025 starten am 1. April – Jetzt anmelden!

Bei der Erstellung eines Kurzfilms werden sowohl Anfängerinnen als auch Fortgeschrittene professionell unterstützt: Zwischen dem 1. April und dem 31. Juli ist eine Anmeldung für die umfangreichen Filmcoaching-Angebote möglich:

Im Rahmen des kostenlosen Mentoringprogramms werden Nachwuchsfilmerinnen und kleine Filmteams individuell und zeitlich flexibel von einer GIRLS GO MOVIE-Mentorin bei der Umsetzung ihrer Filmidee begleitet. Bis zum 15. September können filmische Beratung oder Begleitung der gesamten Filmproduktion in Anspruch genommen werden. Die Mentorings können sowohl online als auch vor Ort stattfinden.

Mädchen von zwölf bis 17 Jahren aus der Metropolregion Rhein-Neckar haben zudem die Möglichkeit, an einem der sechs Feriencamps „Filmproduktion” in den Pfingst- und Sommerferien teilzunehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro für den fünftägigen Kompaktkurs.

Ein weiterer Baustein des Projektes ist die Vermittlung von Medienkompetenz an Schulen und Jugendeinrichtungen. Interessierte Fachkräfte können sich für einen Filmworkshop an ihrer Schule anmelden und erhalten vorab eine telefonische Beratung.

Mit der Anschlussförderung von Aktion Mensch geht auch GIRLS GO MOVIE: FOR ALL in die zweite Runde. Hierdurch hat das Projekt erneut die Möglichkeit, zwei der Filmworkshops an Schulen und Jugendeinrichtungen sowie ein Feriencamp zur Filmproduktion inklusiv zu gestalten und Filmenthusiastinnen mit Behinderung eine Teilnahme zu ermöglichen.

Neue Kooperation mit der Popakademie – Filmmusik selbst produzieren

Der Workshop „GIRLS GO MOVIE x POPAKADEMIE – Musicproducing” vermittelt grundlegendes Wissen für die Produktion eigener Filmmusik und stellt erforderliche Lizenzen zur Verfügung. Interessierte sind eingeladen, sich spätestens bis 29. Mai anzumelden. Der Workshop findet am 29. Juni in der Popakademie in Mannheim statt. Ein eigener Laptop wird benötigt.

Kurzfilmfestival 2025 – Filme einreichen!

Das zweitägige Kurzfilmfestival mit den gesonderten Wettbewerben für die zwölf- bis 17- und die 18- bis 27-Jährigen findet am 22. und 23. November 2025 im Cineplex N7 Mannheim statt. Die Festivalfilme dürfen nicht länger als zehn Minuten sein und müssen bis spätestens 15. September eingereicht werden. Das Thema ist frei wählbar.

Teilnahmeberechtigt sind Mädchen* und Frauen* zwischen zwölf und 27 Jahren aus Baden- Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen, die Lust haben, ihren Blick auf die Welt und ihre Geschichten filmisch umzusetzen. Mit dem * möchte das Projekt auch Personen ansprechen, die sich als Mädchen* und Frauen* identifizieren.

Netzwerk und Austausch

GIRLS GO MOVIE ist nicht nur Vermittlerin von Film- und Medienkompetenz, sondern setzt sich in regionaler und überregionaler Netzwerkarbeit für die Sichtbarkeit des weiblichen Blicks im Film und dem gesellschaftlichen Diskurs ein. Mit „Moving Gender” nimmt das Projekt an Fachtagungen teil und ist eine gefragte Gesprächs- und Kooperationspartnerin in verschiedenen Diskussions- und Talkrunden, wie „GGM trifft Rhein-Neckar” in Kooperation mit dem Verband Region Rhein-Neckar.

Ausführliche Informationen und Onlineanmeldung unter: www.girlsgomovie.de.

Hintergrund:

GIRLS GO MOVIE wird vom Stadtjugendring Mannheim e.V., dem Jugendkulturzentrum forum und der Stadt Mannheim, Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt, Abteilung Jugendförderung, veranstaltet. Hauptfördernde sind die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) als Beitrag zu MedienFokus BW, das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz, die Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest (MKFS), das Kulturamt der Stadt Mannheim, die Heidehof Stiftung, die Filmförderung Baden-Württemberg (MFG) sowie Aktion Mensch. Gefördert wird das Projekt von Deutsches Kinderhilfswerk e.V., VR Bank Rhein-Neckar eG, HessenFilm und Medien, Verband Region Rhein-Neckar, Cineplex Mannheim, LBBW – Stiftung Landesbank Baden-Württemberg, GBG Unternehmensgruppe GmbH und Zonta-Club Mannheim e.V.. Schirmherrinnen sind die Kamerafrau Daniela Knapp und die Regisseurin und Autorin Doris Dörrie.

GIRLS GO MOVIE ist bekannt für seine unmittelbare Nachhaltigkeit, die den Teilnehmerinnen einen praxisorientierten Pfad im Dschungel der Medienkultur und deren vielseitige Branche anbietet. Ehemalige Teilnehmerinnen werden wiederum in das Programm eingebunden, um erlernte filmische und künstlerische Fähigkeiten an Jüngere oder Anfängerinnen weiterzugeben. Durch diesen rotierenden Ablauf wird äußerst kreatives Potenzial zutage gefördert und sichtbar gemacht und es entsteht ein lebendiger Austausch. Als in dieser Form deutschlandweit einzigartiges Projekt zum Medienkompetenzerwerb bietet GIRLS GO MOVIE Mädchen und Frauen Gelegenheit und professionelle Unterstützung, ihre Visionen und Ansichten filmisch umzusetzen und sie in die Welt zu tragen.

Quelle: Stadt Mannheim / GIRLS GO MOVIE