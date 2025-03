Mannheim – 66. Vorlesewettbewerb: Mannheimer Schülerin erfolgreich beim Bezirksentscheid

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mieke Hahn vom Johann-Sebastian-Bach Gymnasium in Mannheim und Niall Zining Johann vom Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in Heidelberg sind die beiden besten Vorleser*innen im Bezirk Karlsruhe Nord. Souverän und gekonnt haben sich die beiden Sechstklässler*innen mit ihren Vorlesepassagen gegen 6 Mitbewerber*innen durchgesetzt und für den Landesentscheid Baden-Württemberg qualifiziert. Der 66. Vorlesewettbewerb ging mit dem Bezirksentscheid in seine dritte Etappe. Alle Teilnehmenden hatten den Wettbewerb zuvor schon in ihrer Schule und auf Stadt- oder Kreisebene für sich entschieden. Nun steht noch im Mai die Landesrunde an, bevor am 25. Juni die 16 Landessieger*innen in Berlin ins Bundesfinale einziehen. Das Finale wird beim rbb produziert und live in der ARD Mediathek und auf KiKA.de gestreamt.

Die rund 65 bundesweiten Bezirksentscheide werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und anderen kulturellen Einrichtungen betreut. Der Wettbewerb für Bezirk Karlsruhe Nord wurde von der Kinder- und Jugendbibliothek der Stadtbibliothek Mannheim in der Mannheimer Innenstadt ausgerichtet. Insgesamt 8 Teilnehmer*innen waren gemeldet und wurden von einer fünfköpfigen Jury beurteilt. Mitglieder der Jury waren Christine Wieder (Leitung Stadtbibliothek Mannheim), Diemut Kreschel (Leitung Stadtbibliothekszweigstelle Schönau), Regina Umland (Vorlesepatin der Stadtbibliothek Mannheim), Philipp Breitenreicher (Öffentlichkeitsarbeit Stadtbibliothek Mannheim) und Rudy Kupferschmitt (Mitglied Literarisches Zentrum Rhein-Neckar e.V. DIE RÄUBER ’77). Kirsten Brodmann (Leitung Kinder- und Jugendbibliothek der Stadtbibliothek Mannheim) leitete den Wettbewerb.

Alle an den Bezirksentscheiden teilnehmenden Kinder erhielten eine Urkunde und das Buch „Zeig uns, wer du bist” von Elle McNicoll (Atrium Verlag). Die Sieger*innen gewinnen zusätzlich einen Bücherscheck.

Zum Vorlesewettbewerb

Der seit 1959 stattfindende Vorlesewettbewerb ist einer der größten und bekanntesten Wettbewerbe für Schüler*innen in Deutschland. Die traditionsreiche Leseförderungsaktion wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Auch in diesem Jahr unterstützen vier Sparda-Banken die Aktion auf regionaler Ebene.

Der Wettbewerb soll Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, die Lesekompetenz von Kindern stärken und diese dabei unterstützen, ihren Horizont zu weiten, gesellschaftliche Veränderungen einzuordnen und Offenheit für Neues zu entwickeln. Auf www.vorlesewettbewerb.de/der-wettbewerb/buchempfehlungen veröffentlicht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung daher kuratierte, aktuelle Lesetipps zu zahlreichen Themen – auch abseits der bekannten Kinderbuchklassiker.

Quelle: Stadt Mannheim