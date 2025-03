Mannheim – 36-Jähriger Tatverdächtiger wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 36-jährigen moldauischen Staatsangehörigen erlassen. Dem Tatverdächtigen wird versuchter schwerer Wohnungseinbruchsdiebstahl vorgeworfen. Am Mittwochvormittag, den 26. März 2025, soll der Tatverdächtige sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhauses in der Kasseler Straße verschafft haben, indem er mit einem Brecheisen einen heruntergelassenen Rollladen und ein verschlossenes Seitenfenster des Anwesens aufhebelte. Im Inneren habe der 36-Jährige nach Wertgegenständen gesucht und soll dafür mehrere Schränke durchwühlt haben. Als der Bewohner gegen 11:30 Uhr zurückkehrte und der Tatverdächtige diesen bemerkte, verließ der 36-Jährige fluchtartig das Wohnanwesen durch das zuvor geöffnete Fenster. Der Bewohner nahm die Verfolgung auf, konnte ihn schließlich festhalten und anschließend an die alarmierte Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen übergeben.

Der 36-Jährige wurde vor Ort festgenommen und am Donnerstag, den 27. März 2025, dem zuständigen Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Quelle: Staatsanwaltschaft Mannheim