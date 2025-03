Landkreis südliche Weinstraße – Es geht wieder los: Ab April bis einschließlich November wöchentliche Leerung der Biotonne

Landkreis südliche Weinstraße / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Biotonne im Landkreis Südliche Weinstraße wird ab April bis einschließlich November wieder wöchentlich geleert. Alle Termine sind bereits im Wertstoff-Kalender 2025 und in der SÜW-Wertstoff-App hinterlegt. Eine Liste, was in die grüne Tonne darf, was nicht, findet sich online unter www.suedliche-weinstrasse.de/biotonne.

Vor mehr als zehn Jahren hat der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft des Landkreises Südliche Weinstraße damit begonnen, zusätzliche Leerungsintervalle der Biotonne als weiteren Service ohne Aufpreis anzubieten. „Seither konnte der Service mehrfach ausgeweitet werden”, stellt Landrat Dietmar Seefeldt heraus. „Die Gebühren steigen durch das erhöhte Abfuhr-Intervall übrigens nicht”, ergänzt Werkleiter Rolf Mäckel. „Sie betragen aktuell für die ‚Standardtonne’ mit 60 Liter Fassungsvermögen monatlich 3,80 Euro.” Für monatlich einen Euro mehr – zuzüglich der einmaligen Gebühr in Höhe von 23,60 Euro für den Austausch der Tonne – kann an Stelle der 60 Liter fassenden Biotonne die doppelt so große Tonne mit 120 Litern genutzt werden. Mit diesem Gefäß wird auch die Verwertung von Rasenschnitt, wenn er nicht auf dem eigenen Grundstück zum Beispiel als Gründünger oder Abdeckmaterial verwendet werden kann, einfacher.

Biotonne lohnt sich für alle

Eine Analyse des Restabfalls im Landkreis im Jahr 2024 zeigte, dass rund 33 Prozent des Restabfalls im Kreis SÜW aus Biomüll besteht! Dieser könnte eigentlich „höherwertiger” verwertet werden. Aber nur, wenn er nicht in der „schwarzen Tonne” landet. Denn alles, was in die Biotonne gelangt, kann als biologischer Abfall zu hochwertigem Kompost werden. Die Nährstoffe bleiben im Kreislauf. Auch werden mit Bioabfall neue Technologien entwickelt, erprobt und angewendet: Bioabfallvergärung, Erzeugung von Gas aus Bioabfällen zur Verwendung in Wärmenetzen oder auch zur Stromerzeugung. Ein Teil der Bioabfälle aus dem Kreis SÜW wird bereits heute in einer solchen Anlage im benachbarten Kreis Germersheim verwertet. „Indem wir den Biomüll korrekt entsorgen und nicht im Restmüll landen lassen, können wir daher alle im Landkreis zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft beitragen und Ressourcen schonen”, betont Landrat Dietmar Seefeldt und zeigt das Ziel auf, durch bessere Mülltrennung Umwelt, Klima und Geldbeutel der Gebührenzahlerinnen und -zahler zu schonen.

Kontakt

Änderungswünsche am Gefäßbestand sowie die Anmeldung einer Biotonne können am einfachsten per E-Mail an eww@suedliche-weinstrasse.de oder telefonisch unter 06341 940-440 mitgeteilt werden. Bei Rückfragen zum Umgang mit der Biotonne steht die Abfallberatung des EWW gern zur Verfügung, per Telefon unter 06341 940-429, -428 oder -420 sowie per E-Mail an eww@suedliche-weinstrasse.de.

Bildunterschrift: Die Biotonne im Kreis SÜW wird jetzt wieder wöchentlich geleert. Foto: KV SÜW

Quelle KV SÜW