Landau – Vive l’amitié: Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler und Beigeordnete Lena Dürphold zum fachlichen Austausch in Haguenau – Zwei Bäume im Partnerschaftsgarten der elsässischen Partnerstadt gepflanzt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. 60 Jahre Freundschaft und noch lange kein Ende in Sicht: Die Städtepartnerschaft zwischen dem südpfälzischen Landau und dem elsässischen Haguenau wird etwa mit regelmäßigen Pendelbusfahrten für Bürgerinnen und Bürger der beiden Städte und Treffen zwischen den Verwaltungsspitzen gepflegt. Diesmal machten sich Oberbürgermeister Dominik Geißler und Beigeordnete Lena Dürphold auf Einladung von Haguenaus Maire Claude Sturni und Adjoint Jean-Michel Staerlé auf die knapp einstündige Fahrt in die Partnerstadt. Auf dem Programm stand ein interkommunaler Austausch zu Themen wie Geothermie, kommunalen Finanzen und Wohnraumschaffung sowie die Pflanzung zweier Bäume im „Jardin de Landau“.

„Der Austausch mit unseren Haguenauer Freundinnen und Freunden ist immer spannend und gewinnbringend“, berichtet Dominik Geißler. „Obwohl uns nur wenige Kilometer trennen, werden viele Themen in unsere französische Partnerstadt ganz anders gelöst als bei uns.“ So sei beispielsweise der Glasfaserausbau in Frankreich staatlich gelenkt und im Bereich Haguenau schon zu über 90 Prozent abgeschlossen. Ein weiterer Unterschied bestehe darin, dass Sozialleistungen in Frankreich nicht von den Kommunen verwaltet und ausgezahlt werden müssten. „Viele Herausforderungen teilen wir aber mit unseren französischen Nachbarinnen und Nachbarn“, weiß der Landauer Oberbürgermeister. „Beispielsweise ist das Schaffen einer klimaneutralen Energieversorgung auch in Frankreich gerade ein wichtiges Thema und wir konnten uns mit Claude Sturni und Jean-Michel Staerlé zu Fernwärmenetzen und Geothermie austauschen.“

Im Anschluss an den Arbeitsmorgen folgte die symbolische Baumpflanzung im Partnerschaftsgarten „Jardin de Landau“. „Die Verbindung zwischen Haguenau und Landau ist seit der Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags vor über 60 Jahren stetig gewachsen und immer lebendig geblieben“, sagt die für Städtepartnerschaften zuständige Beigeordnete Lena Dürphold. „Als Symbol dieser Freundschaft haben wir im Haguenauer Partnerschaftsgarten einen Cercis und einen Ginkgo gepflanzt, in der Hoffnung, dass auch diese beiden Bäume sich gut entwickeln und tief wurzeln. Vielen Dank dafür nach Haguenau und an den Freundeskreis blühendes Landau für die Umsetzung.“

