Landau – Job | Familie | Karriere – Digitaler Vortrag „Wandel ist weiblich“

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie können Frauen ihre Sichtbarkeit im Berufsleben aktiv gestalten? Welche Strategien helfen dabei, persönliche Stärken gezielt einzusetzen? Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt des Vortrags „Wandel ist weiblich – Reflexion zur persönlichen Sichtbarkeit“ der digitalen Informationsreihe „Job | Familie | Karriere“ für gleiche Chancen im Beruf der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN), am 8. April von 9 bis 11 Uhr. Tanja Eggers von Ancoris Consulting, erfahrene Managerin und selbstständige Unternehmerin, zeigt praxisnahe Wege auf, wie Frauen den Wandel auf dem Arbeitsmarkt nutzen können, um ihre beruflichen Ziele zu verwirklichen – sowohl im analogen als auch im digitalen Raum. Die Teilnahme, für die ein internetfähiges Gerät benötigt wird, ist kostenfrei, eine Anmeldung per E-Mail an Landau.bca@arbeitsagentur.de erforderlich. Die Zugangsdaten zum virtuellen Vortragsraum erhalten die Teilnehmenden mit der Anmeldebestätigung. Fragen zur Veranstaltung beantwortet Sandra Welsch, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Landau, unter den

Telefonnummer 06341 958 660.

Quelle: Agentur für Arbeit Landau