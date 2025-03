Landau – Hausverbot und Kokain

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 27.03.2025 wurde der Polizei Landau gegen 00:40 Uhr mitgeteilt, dass sich eine männliche Person in einer Gaststätte in der Königstraße in Landau befinden würde, obwohl diese Hausverbot habe. Bei Eintreffen der Beamten konnte die Person zunächst nicht festgestellt werden. Bei Fahndungsmaßnahmen konnte die Person letztlich in der Trappengasse angetroffen und einer Identitätsfeststellung unterzogen werden. Bei einer Durchsuchung des 18-Jährigen konnte zu allem Überfluss zudem eine geringe Menge Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Er wird sich daher in Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Quelle: Polizeiinspektion Landau