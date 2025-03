Landau – Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr am Mittwochnachmittag, gegen 16.35 Uhr,ein 22-jähriger Pedelec-Fahrer am Schwetzinger Bahnhof eine für Fußgänger vorgesehene Mittelinsel in Richtung der Zuggleise. Hier fuhr er von der Mittelinsel auf die Straße Bahnhofsanlage und übersah dabei einen Linienbus, der die Bahnhofsanlage in Richtung der Haltestelle “Schwetzingen Bahnhof” befuhr. ... Mehr lesen »