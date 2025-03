Hockenheim – Der April in der Stadtbibliothek

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtbibliothek Hockenheim informiert über die aktuellen Termine. Denn auch im April 2025 finden wieder Veranstaltungen für Leseratten und Filmliebhaber jeden Alters statt.

Nacht der Bibliotheken

Zur bundesweiten „Nacht der Bibliotheken“ am Freitag, den 4. April, veranstaltet die Stadtbibliothek folgende Aktionen:

Kuscheltier-Übernachtung in der Kinderbibliothek

Am Freitag, den 4. April, um 17:30 Uhr lädt die Kinderbibliothek zu einer besonderen Veranstaltung für Kinder ab drei Jahren ein: der Kuscheltier-Übernachtung. Im Rahmen dieses Events wird den Kindern und ihren Kuscheltieren eine spannende Geschichte vorgelesen. Anschließend dürfen die Kuscheltiere in der Bibliothek übernachten und spannende Abenteuer erleben. Am darauffolgenden Vormittag haben die Kinder die Gelegenheit, ihre Kuscheltiere abzuholen und zu erfahren, was diese in der Nacht in der Bibliothek erlebt haben. Eine Anmeldung ist hierfür erforderlich.

Kochbuch-Tasting

Am Freitag, den 4. April, ab 18:00 Uhr lädt die Bibliothek zu einem kulinarischen Erlebnis der besonderen Art ein: dem Kochbuch-Tasting. Probieren Sie ausgewählte Rezepte aus unseren Koch- und Backbüchern, die im 1. Obergeschoss der Bibliothek zur Verkostung angeboten werden. Lassen Sie sich von den Gerichten und süßen Köstlichkeiten inspirieren und genießen Sie die Vielfalt unserer Kochliteratur. Nach der Verkostung können die Rezepte mitgenommen und zuhause nachgekocht werden.

Verlängerte Öffnungszeiten

Am Freitag, den 4. April, zur “Nacht der Bibliotheken“ ist die Bibliothek bis 20 Uhr geöffnet.

Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek Hockenheim

Am Samstag, den 5. April, um 10:30 Uhr zeigen die Vorlesepaten der Stadtbibliothek das Bilderbuchkino „Das Dings dibum Ding“: „Als Bär eines Nachts nicht schlafen kann, findet er in der Stadt ein rotes Dingsdibum-Ding – ein Sofa – mit dem man viel Spaß haben kann. Doch seine Freunde wollen schlafen und so muss Bär Ausdauer und Erfindungsgeist einsetzen, um das Teil zu bewegen.“ Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Kamishibai-Vorlesen in der Stadtbibliothek Hockenheim

Am Samstag, den 12. April, um 10:30 Uhr erwartet alle kleinen Zuhörer ein spannendes Kamishibai-Erlebnis in der Stadtbibliothek Hockenheim. Die Vorlesepaten der Bibliothek lesen die Geschichte „Wie Findus zu Pettersson kam“ vor: „Pettersson ist ein sehr einsamer Mann, bis ihm seine Nachbarin einen Pappkarton bringt, auf dem steht: Findus grüne Erbsen. Drinnen sind aber keine Erbsen, sondern eine kleine Katze …“ Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Ostersäckchensuche

Von Dienstag, dem 15. April, bis Donnerstag, den 17. April, versteckt die Stadtbibliothek kleine Ostersäckchen mit süßen Überraschungen. Wer entdeckt ein verstecktes Säckchen?

Ferienkino für Kinder

Am Mittwoch, den 16. April, findet das Ferienkino für Kinder ab sechs Jahren statt. Die kostenlosen Kinokarten können ab zwei Wochen zuvor bis einen Tag vor der Veranstaltung an der Kundentheke abgeholt werden. Kinder unter zehn Jahren benötigen eine erwachsene Begleitperson. Der Film beginnt um 16:00 Uhr, der Einlass erfolgt ab 15:45 Uhr.

Zehntscheunenkino: Überraschungsfilm für Erwachsene

Erleben Sie einen besonderen Kinoabend in der Stadtbibliothek Hockenheim! Am Donnerstag, den 17. April, findet das Zehntscheunenkino für Erwachsene statt. Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie einen spannenden Film in gemütlicher Atmosphäre – mit Popcorn und Getränken. Die kostenlosen Kinokarten können drei Wochen vor der Veranstaltung an der Kundentheke abgeholt werden. Beginn: 19:00 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr. Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend im Zehntscheunen-Kino!

Bibliothek geschlossen

Am Ostersamstag, den 19. April, bleibt die Bibliothek geschlossen.

Buchtreff in der Stadtbibliothek Hockenheim

Am Donnerstag, den 24. April, um 17:30 Uhr findet der monatliche Buchtreff in der Leseecke im 1. Obergeschoss der Stadtbibliothek Hockenheim statt. Lesebegeisterte treffen sich, um sich über Bücher auszutauschen, die ihnen besonders gefallen haben. Es ist eine gute Gelegenheit, neue Leseempfehlungen zu bekommen und Gleichgesinnte zu treffen. Kommen Sie vorbei und tauschen Sie sich mit anderen Literaturfreunden aus!

Vorlesen: Ein Bilderbuch zum Mitfiebern

Am Samstag, den 26. April, um 10:30 Uhr lesen unsere Vorlesepaten das Bilderbuch „Mama Muh räumt auf“ vor: „Mama Muh macht sich an den fälligen Frühjahrsputz im Stall. Sie räumt auf, fegt mit ihrem Schwanz den Schmutz vom Fenster und pflückt Blumen. Schon sieht es richtig frühlingshaft aus. Nur die Krähe ist leider ganz anderer Meinung…“ Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Quelle: Stadt Hockenheim