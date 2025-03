Hemsbach – Sekt and the City am 06. April in der Kulturbühne Max Die Beste kommt zum Schluss!

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Beste kommt zum Schluss – das Beste aus 15 Jahren „Sekt and the City“

Sie sind immer noch Frauen mit Mumm, sie sind ein swingendes „Cat Pack“, haben sich „frisch geföhnt und flachgelegt“, sie wissen wie teuer es ist, sehr billig auszusehen, und sie sagen aus voller Überzeugung: 50 ist das neue 30! Powervolle Musik, burlesker Tanz und schlagfertige Dialoge. Ein spritziges Ensemble – zum Schreien komisch! Eine umwerfende Comedy-Revue mit prickelnden Kostümschlachten, stimmgewaltigen Liedern, mitreißenden Tanzeinlagen — und natürlich knallenden Sektkorken! Das Motto der Frauen mit Mumm: „ratzfatzrubbeldiekatz – miau“!!!

Info: Sekt and the City – „Die Beste kommt zum Schluss“ am Sonntag, 06. April 2025, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Kulturbühne Max, Hüttenfelder Straße 44. Karten im Vorverkauf (24 €, Abendkasse 26 €) gibt es im Bürgerbüro der Stadt Hemsbach, Schlossgasse 41, online unter hemsbach.reservix.de, unter der Ticket-Hotline 0761 888499 99 und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Es gibt noch wenige Restkarten.

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach