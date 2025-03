Heidelberg – Südstadt: Adelheid-Steinmann- und Clara-Immerwahr-Straße sind fertiggestellt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Südstadt hat eine neue Straße sowie einen neuen Fuß- und Radweg: die Adelheid-Steinmann- und die Clara-Immerwahr-Straße. Die Bauarbeiten, die im September 2024 begonnen hatten, sind abgeschlossen. Die Adelheid-Steinmann-Straße erschließt die Grundstücke südlich des Paradeplatzes. Die Clara-Immerwahr-Straße ist ein Fuß- und Radweg zum Paradeplatz. Dieser dient auch als künftige Verbindung für die Wohnquartiere an der Sickingenstraße, deren Bauarbeiten in Kürze starten. Die Bestandsbäume wurden in die Planung integriert, sodass der neue Weg um die Bäume herumführt. Bis die Bepflanzung in der angrenzenden Versickerungsmulde zu sehen sein wird, werden noch einige Wochen vergehen.

Der Gemeinderat hatte im März 2018 die Namen von Straßen und Plätzen auf den Konversionsflächen Campbell Barracks und Mark-Twain-Village Nord festgelegt. Die Frauenrechtlerin Adelheid Steinmann wurde 1866 in Heidelberg geboren. Im Jahr 1900 setzte sie das erste allgemeine Frauenstudium in Deutschland an der Universität Freiburg durch. Sie kämpfte für das Frauenwahlrecht, das 1918 in Kraft trat.

Als Chemikerin erhielt Clara Immerwahr 1900 als eine der ersten Frauen einen Doktortitel. Sie promovierte an der Universität in Breslau und arbeitete später zusammen mit ihrem Ehemann Fritz Haber an der Technischen Hochschule in Karlsruhe.

Quelle: Stadt Heidelberg