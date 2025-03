Heidelberg – Programmeröffnung „Natürlich Heidelberg“ 2025 – Einblick in Projekt „Doppelte Ernte“ beim Obst- und Gartenbauverein Heidelberg-Kirchheim

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg hat am Mittwoch, 26. März 2025, im Schau- und Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Heidelberg-Kirchheim sein Jahresprogramm 2025 vorgestellt. Das Programm erscheint in diesem Jahr zum 19. Mal und umfasst rund 180 Veranstaltungen mit vielfältigen Themen – von Wildkräuterführungen über geologischen Exkursionen bis hin zu Lehrkraft-Fortbildungen. Das umfangreiche Programm ist unter anderem online unter www.natuerlich.heidelberg.de zu finden. An der Programmeröffnung nahmen rund 30 Akteure, Partnerinnen und Partner der Umweltbildungsplattform, teil. Neben der Leiterin des städtischen Umweltamtes, Sabine Lachenicht, waren Larissa Winter-Horn vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald (UNESCO Global Geopark) und der OGV-Vorsitzende Hans-Peter Vierling vor Ort.

Ziel der Bildungsangebote von „Natürlich Heidelberg“ ist es, Jung und Alt Freude in und mit der Natur zu vermitteln und auf diese Weise das Bewusstsein im Sinne einer „Bildung für Nachhaltige Entwicklung” (BNE) zu fördern. Das Jahresprogramm und der Infoflyer liegen in den städtischen Bürgerämtern, der Volkshochschule, der Stadtbücherei, bei der Abteilung Lernort Natur, Geo- und Naturpark des städtischen Umweltamts (Theaterstraße 9) sowie in zahlreichen anderen öffentlichen Einrichtungen kostenlos aus. Das ausführliche Programmheft steht im Internet unter www.natuerlich.heidelberg.de bereit.

Strom vom Obst- und Gemüsefeld

Wie aktiver Klima- und Umweltschutz gelingen kann, präsentierte der Vorsitzende des OGV Kirchheim, Hans-Peter Vierling. Mit dem Projekt „Doppelte Ernte“ arbeitet der Verein aktuell an dem Aufbau einer Agri-Photovoltaik(Agri-PV)-Anlage, mit der landwirtschaftliche Bewirtschaftung und Stromerzeugung durch Photovoltaik auf derselben Fläche ermöglicht wird. Neben der Verbesserung des Ertrags durch Schutz vor zu starker Sonneneinstrahlung und Austrocknung soll die Anlage künftig einen Beitrag zur klimaneutralen Energieproduktion ohne zusätzlichen Flächenverbrauch leisten.

Der selbst produzierte Strom liefert nicht nur Energie für den Vereinsgarten – beispielsweise zum Laden von Gartengeräten oder zum Betrieb eines Kühlschranks. Der größte Teil der erzeugten Sonnenenergie soll den Bewohnerinnen und Bewohnern des nächstgelegenen Wohngebiets „Am Dorf“ zur Verfügung gestellt werden. „Wir freuen uns, dass der Obst- und Gartenbauverein Kirchheim eine Vorreiterrolle einnimmt und mit diesem Projekt zeigt, wie in unserer Stadt ein zukunftsweisender Obst- und Gemüseanbau gelingen kann“, sagte Umweltamtsleiterin Sabine Lachenicht.

Informationstafeln rund um das Thema Landwirtschaft

Neben dem Veranstaltungsprogramm entwickelt „Natürlich Heidelberg“ außerschulische Lernorte, Erlebnis- und Lehrpfade sowie Informationstafeln. Derzeit wird in der Nähe des Vereinsgartens im Umfeld der Kirchheimer Höfe zum Beispiel ein landwirtschaftlicher Lehrpfad erneuert. Die Tafeln geben Einblicke in die Ursprünge und die Wirtschaftsweise der heimischen Landwirtschaft, veranschaulichen das Zusammenwirken von Natur und menschlichem Handeln und erläutern die Produktion von Getreide sowie Zuckerrüben. Bis zum Sommer 2025 sollen die neuen Tafeln, finanziell gefördert vom UNESCO Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, stehen.

Informationen, Programm und Anmeldung

Die Anmeldung zu Veranstaltungen von „Natürlich Heidelberg“ sind über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Für weitere Fragen und Informationen steht das Buchungsbüro „Natürlich Heidelberg“, Theaterstraße 9, telefonisch unter 06221 58-28333 oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de zur Verfügung. Das Buchungsbüro ist montags und freitags von 8 bis 12 Uhr besetzt und von 1. März bis 31. Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr zu erreichen.

„Natürlich Heidelberg“: Termine im April

Anmeldung zu Veranstaltungen ist online möglich

Von geologischen Exkursionen und Wildkräuterführungen bis hin zum großen Waldputztag – die Veranstaltungen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ sind vielfältig. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt. Interessante Führungen, Exkursionen und Seminare stehen im April 2025 auf dem Programm:

• Donnerstag, 3. April 2025, 16 bis 17.30 Uhr, Dem Biber auf der Spur

• Donnerstag, 3. April 2025, 17.30 bis 20.30 Uhr, After-Work-Cooking mit heimischen Wildkräutern- und Blüten

• Freitag, 4. April 2025, 15 bis 19 Uhr, Orchards, vineyards and forests around Heidelberg

• Freitag, 4. April 2025, 15.30 bis 18 Uhr, Einen Insektengarten gestalten und anlegen

• Samstag, 5. April 2025, 9.30 bis 11.30 Uhr, Natürlich fit ins Wochenende

• Samstag, 5. April 2025, 10 bis 14 Uhr, Inklusive Tour: Gipfel und Weitblicke im Stadtwald

• Samstag, 5. April 2025, 10 bis 15.30 Uhr, Wieder wilder werden

• Samstag, 5. April 2025, 14 bis 17 Uhr, Vom Huhn und vom Ei – ein österlicher Nachmittag mit vier Hühnerdamen

• Samstag, 5. April 2025, 17 bis 19 Uhr, Der Heidelberger Altneckar

• Sonntag, 6. April 2025, 10.15 bis 12.45 Uhr, Yoga im Wald & Vitale Wilde-Kräuter-Smoothies

• Dienstag, 8. April 2025, 16 bis 18 Uhr, Spaziergang über den Bergfriedhof

• Freitag, 11. April 2025, 17 bis 19 Uhr, Wildkräuter, Wildgemüse und Wiesenblumen auf dem Kohlhof

• Samstag, 12. April 2025, 10 bis 12 Uhr, Wildkräuter, Wildgemüse und Wiesenblumen auf dem Kohlhof

• Samstag, 12. April 2025, 11 bis 14.30 Uhr, Kreatives Gestalten in der Natur

• Samstag, 12. April 2025, 14 bis 15.30 Uhr, 7000 Jahre Heiligenberg

• Sonntag, 13. April 2025, 13.30 bis 16 Uhr, Auf den Spuren alter Küchen- und Heilkräuter

• Dienstag, 15. April 2025, 14.30 bis 16.30 Uhr, Die Geschichten der historischen Denkmäler

• Montag, 21. April 2025, 8.40 bis 14.30 Uhr, Jubiläumswanderung Neckarsteig – von Hirschhorn nach Eberbach (Distanz circa zwölf Kilometer)

• Mittwoch, 23. April 2025, 17.30 bis 20.30 Uhr, Kochen mit „Wildem“ von Wald und Wiese

• Donnerstag, 24. April 2025, 17.30 bis 19.30 Uhr, Wild- & Heilkräuter im Frühling

• Freitag, 25. April 2025. 11 bis 16 Uhr, Erlebnis Streuobstwiese – Aktionstag 2025

• Samstag, 26. April 2025, 13 bis 17 Uhr, Auf dem Mountainbike durch den Stadtwald

• Sonntag, 27. April 2025, 7 bis 10 Uhr, Vogelstimmenfrühexkursion in Heidelberg-Rohrbach

• Sonntag, 27. April 2025, 10 bis 12.30 Uhr, Wanderung durch den Mischwald am Mausbach

• Sonntag, 27. April 2025, 10.30 bis 13.30 Uhr, Kräuterwanderung

Regelmäßige Veranstaltungen und Naturerlebnisgruppen

• Gesundheitswandern, (fast) immer dienstags von 9 bis 11.30 Uhr

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (montags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.

