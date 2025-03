Heidelberg – Den Zoo Heidelberg exklusiv am Abend erleben Ab 11. April 2025 sind die beliebten Abendführungen zurück!

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Was machen die Zoo-Tiere am Abend? Wie fühlt es sich an, ohne andere Besucher durch den Zoo zu schlendern? Welche Tiere lassen sich in den Abendstunden besser beobachten? Antworten und viele weitere Tiergeschichten liefern die Zoo-Ranger bei einer stimmungsvollen Abendrunde durch den Zoo Heidelberg. Ab dem 11. April 2025 bis einschließlich September finden jeweils am zweiten Freitag des Monats Abendführungen statt. Im April und Mai gibt es aufgrund der hohen Nachfrage zusätzliche Samstagstermine. Die Führungen dauern jeweils von 19 bis 20.30 Uhr und richten sich an Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren. Tickets gibt es online unter: www.zoo-akademie.org/abendfuehrung

Die Durchsage, dass der Zoo Heidelberg in wenigen Minuten schließt, ist gerade erst verklungen. Während die letzten Tagesbesucher den Heimweg antreten, versammelt sich neben dem Haupteingang eine kleine erwartungsvolle Gruppe. Für sie beginnt das Zooerlebnis jetzt erst – in einer ganz besonderen Abendstimmung. Auf dem Zoogelände selbst kehrt Ruhe ein. Idyllisch legt sich die Dämmerung über den alten Baumbestand und die Tiere in den Gehegen gehen in den „Feierabendmodus“ über. Die kleine Gruppe streift gemeinsam mit einem Ranger durch den abendlichen Zoo. Die Teilnehmer haben die exklusive Möglichkeit, den Zoo Heidelberg ohne die betriebsame Geräuschkulisse des Tages zu erleben. Stattdessen rücken die Geräusche der Tiere in den Vordergrund. Was raschelt dort im Bambus bei den Tigern? Hört sich das Brüllen des Löwen lauter an als tagsüber? Abgerundet wird die Tour mit spannenden Geschichten aus der Tierwelt des Zoos und anschaulichen Materialien zum Anfassen, welche der Ranger für die Gäste im Gepäck hat.

Die Gelegenheit zu diesem einmaligen Erlebnis bietet der Zoo Heidelberg regelmäßig für alle neugierigen Abendschwärmer: Ab dem 11. April finden jeweils am zweiten Freitag des Monats bis einschließlich September Abendführungen im Zoo Heidelberg statt. Im April und Mai gibt es zusätzliche Termine an zwei Samstagen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, Treffpunkt für die Teilnehmer ist neben dem Zoo-Eingang. Tickets und weitere Infos gibt es unter: www.zoo-akademie.org/abendfuehrung.

Vereine, Familien oder andere Gruppen können dieses atmosphärische Highlight zudem exklusiv an einem individuellen Termin buchen. Anfragen bitte per Mail an tiereundnatur@zoo-heidelberg.de.

Quelle:

Foto: Peter Bastian/Zoo Heidelberg