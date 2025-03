Heidelberg – Das Baby ist da und alles ist neu – Infoveranstaltung für Eltern mit Neugeborenen am 2. April – Neue Eltern-Kind-Gruppen in der Plöck 2a

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die erste Zeit mit Kind ist für Eltern aufregend. Mit Neugeborenen muss der Alltag anders organisiert werden, mit der neuen Elternrolle kommen viele Fragen auf. Um all das geht es bei einer Informationsveranstaltung des Familienbüros für Heidelberger Eltern mit Baby am Mittwoch, 2. April 2025, um 17 Uhr.

Information, praktische Tipps und Raum für individuelle Fragen

In den Gruppenräumen der städtischen Kinder-, Jugend- und Familienförderung in der Altstadt, Plöck 2a, informiert das Team des Familienbüros zu Themen wie Betreuung, Beratungsangeboten, Austauschmöglichkeiten oder Finanzen und geht individuell auf Anliegen der Eltern ein. Eine Mitarbeiterin der Zentralen Vormerkung für Kitaplätze erklärt das Verfahren zur Anmeldung für einen Betreuungsplatz und beantwortet Fragen. Neben den Informationen über familienfreundliche Angebote bekommen Eltern auch praktische Anregungen zum Thema „Was braucht ein Baby?“.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Babys dürfen selbstverständlich mitgebracht werden. Eine Betreuung für Geschwisterkinder wird nach Anmeldung per E-Mail an familienoffensive@heidelberg.de angeboten. Alle anwesenden Familien erhalten eine Baby-Begrüßungstasche mit nützlichen Informationen und einem kleinen Geschenk. Wer am 2. April verhindert ist, hat die Möglichkeit, die nächste Infoveranstaltung des Familienbüros zu besuchen. Sie findet am Mittwoch, 8. Juli 2025, um 17 Uhr in den Räumlichkeiten des Stadtteilvereins Boxberg, Boxbergring 14a, statt.

Weitere Austauschmöglichkeiten für Eltern mit kleinen Kindern

In der Kinder-, Jugend- und Familienförderung, Plöck 2a, gibt es neben den offenen Treffs des Familienbüros selbstorganisierte muttersprachliche Gruppen und ein Angebot für alleinerziehende Mütter. Neu in der Plöck 2a: Ab sofort gibt es alle zwei Wochen mittwochs im Wechsel eine polnische und eine queere Eltern-Kind-Gruppe. Die Spiel- und Krabbelgruppen bieten Eltern die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich über Erfahrungen, Unsicherheiten und Alltagsorganisation auszutauschen, während die Kinder mit Gleichaltrigen spielen können. Mehr Informationen online unter www.heidelberg.de/kindergruppen.

Kontakt: Familienbüro Heidelberg, Yvonne Spiller, Natalia Stein, Plöck 2a, 69117 Heidelberg, Telefon 06221 58-37888, E-Mail familienoffensive@heidelberg.de, www.heidelberg.de/baby.

Quelle: Stadt Heidelberg