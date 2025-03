Heddesheim – Erneut Autoreifen zerstochen – 16-jähriger erwischt

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits am vergangenen Freitag berichtet,wurden bei 14 Fahrzeugen die Autoreifen zerstochen. Am Dienstag wurden gegen 06:15 Uhr abermals mehrere zerstochene Autoreifen im Gemeindegebiet Heddesheim festgestellt. Die knapp 10 betroffenen Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt in der Wasserbettstraße, der Friedrichstraße, der Bahnhofstraße und der Verl. Kirchbaumstraße geparkt.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte eine männliche Person an den Fahrzeugen feststellen, weshalb er umgehend die Polizei verständigte, sodass der Täter noch am gleichen Tag zur Rede gestellt werden konnte. Der 16-Jährige gestand die Taten von Freitag- und Dienstagfrüh und zeigte sich einsichtig. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen verantworten.

Bereits im Jahr 2022 wurden in Heddesheim ähnliche Taten zur Anzeige gebracht. Diese Taten stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit den aktuellen Fällen, sodass nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen ist, dass der 16-Jährige für die Taten verantwortlich ist.

Der Polizeiposten Heddesheim des Polizeireviers Ladenburg hat die Ermittlungen eingeleitet.