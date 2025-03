Eberbach – Absage Konzert der Jungen Kammerphilharmonie Rhein-Neckar

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar.Bedauerlicherweise ist 10 Tage vor dem Konzert der Jungen Kammerphilharmonie Rhein Neckar in der Stadthalle Eberbach nur eine verschwindend geringe Anzahl an Tickets verkauft, sodass die Verwaltung in Abstimmung mit Herrn Thomas Kalb entschieden hat, das Konzert am Sonntag, dem 6. April 25 um 17 Uhr in der Stadthalle abzusagen.

Leider haben sich nur Wenige rechtzeitig für den Erwerb eines Tickets entschieden. Bereits gekaufte Tickets können gerne bei einem der anderen drei Konzerte der Auftaktwoche Takt&Töne eingesetzt oder zurückgegeben werden. Bitte wenden Sie sich hierzu per E-Mail an kulturamt@eberbach.de

Quelle:Stadtverwaltung Eberbach