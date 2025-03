Worms- nach Verkehrsunfallflucht erheblicher Schaden an Leitplanken entstanden- Zeugen gesucht!

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurden die Leitplanken der L523 im Bereich zwischen Worms und Bobenheim-Roxheim nicht unerheblich beschädigt. An der genannten Stelle macht die L523 baustellenbedingt einen Fahrbahnschwenk nach links. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte sich der Unfallhergang wie folgt zugetragen haben:

Der unbekannte Unfallverursacher befährt die L523 von Worms aus kommend in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim. In Höhe des genannten Fahrbahnschwenks kommt der Fahrzeugführer mit seinem, vermutlich PKW, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der rechten Seite seines Fahrzeuges mit der Behelfsschutzplanke. Vermutlich aufgrund der Wucht dieser Kollision gerät er auf die Gegenfahrbahn und prallt in die dortige Schutzplanke. Diese wird vermutlich durch die Wucht des Aufpralles teilweise aus der Verankerung gerissen und nicht unerheblich beschädigt. An der Behelfsschutzplanke entstand ebenfalls ein Schaden in Form von Schrammen. Eine entsprechende Unfallmeldung oder Hinweise auf den möglichen Unfallverursacher liegen der Polizei derzeit nicht vor. Der Zeitraum des Unfallgeschehens wird auf das Datum 18.03.-25.03.2025 eingegrenzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Quelle: Polizeidirektion Worms