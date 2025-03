Weinheim – Schneemann eingekleidet

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Sommertagszug wird der Winter verabschiedet und der Frühling

begrüßt.

Die letzten Vorbereitungen für den traditionellen Sommertagszug am Sonntag,

den 30. März 2025, laufen auf Hochtouren. Im Bauhof Weinheim wurde der symbolische

Schneemann fertig eingekleidet und wartet nun auf seinen großen Auftritt – bevor er als

Zeichen für das Ende des Winters feierlich verbrannt wird.

Mitten in der Halle des Bauhofs stand zunächst ein sperriges Metallgerüst, das eher an

einen Vogelkäfig erinnerte. Nur mit viel Vorstellungskraft war zu erkennen, dass daraus

ein Schneemann werden sollte. Doch mit kreativer Handarbeit, meterweise Stoff und viel

Erfahrung wurde er von Kopf bis Fuß eingekleidet.

Das Verbrennen des Schneemanns ist der Höhepunkt des Sommertagszugs, der seit

1902 in Weinheim gefeiert wird.

Das Grundgerüst bleibt jedes Jahr das gleiche, wird aber bei Bedarf ausgebessert. So

musste in diesem Jahr Holger Harnisch, der den etwa 45 Kilogramm schweren

Schneemann beim Umzug trägt, die Halterung für die charakteristische orangefarbene

Nase anpassen. Das Gewand, bestehend aus Baumwollstoff, wird jedes Jahr neu

angefertigt, da es nach der Verbrennung nicht mehr zu gebrauchen ist.

Seit über 20 Jahren übernimmt Christina Eitenmüller das Nähen des Gewands. Seit vielen

Jahren unterstützt auch Jasmin Gutzeit die Gestaltung des Schneemanns. Die Stoffe sind

sehr sperrig, besonders das Zuschneiden braucht Zeit. Etwa zwei Fünf-Meter-Bahnen

Baumwollstoff werden dafür benötigt, da andere Materialien wie Vlies beim Verbrennen

unangenehm riechen würden.

Mit vereinten Kräften wurde der Stoff über das Gerüst gestülpt und mit Kordeln befestigt.

Als nächstes wurde die orangefarbene Nase angebracht und festgenäht. Auch der Schal

sitzt perfekt, während der Hut in akribischer Handarbeit fertiggestellt wurde.

Nach rund einer Stunde stand der Schneemann in voller Pracht. Die abschließenden

Details wie Augen und Knöpfe werden in den kommenden Tagen noch aufgemalt. Auch

ein Guckloch für den Träger darf nicht fehlen, damit Harnisch den Weg durch die Stadt

sieht.

Die Vorfreude auf Sonntag steigt. Um 14 Uhr setzt sich der Sommertagszug zwischen der

Peterskirche und der Wolfsgasse in Bewegung. Angeführt von der Musikschule Badische

Bergstraße ziehen zahlreiche bunt geschmückte Gruppen durch die Stadt bis zum

Schlosspark. Dort folgt das große Finale: das feierliche Verbrennen des Schneemanns,

das den Frühling endgültig willkommen heißt. Für Besucher gibt es zudem die Möglichkeit,

ein Sommertagsmaskottchen zu erwerben.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim