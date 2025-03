Südliche Weinstraße – Problemabfallsammlung in mehreren Ortsgemeinden im Landkreis Südliche Weinstraße

Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – In 21 Ortsgemeinden im Landkreis SÜW werden zwischen Montag, 7. April, und Freitag, 11. April, Problemabfälle eingesammelt. Die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis können bei dieser Gelegenheit problematische Abfälle aus ihren privaten Haushalten umweltgerecht und kostenlos entsorgen.

Die Abfälle können ausschließlich beim Sammelpersonal der Firma Süd-Müll und in geschlossenen

Behältern und Verpackungen abgegeben werden. Es dürfen pro Haushalt Mengen bis 50 Kilogramm

beziehungsweise 50 Liter sein. Vor Eintreffen des Sammelfahrzeugs sowie während und nach der

Sammlung dürfen keine Problemabfälle abgestellt werden. Gewerbebetriebe, die Problemabfälle

entsorgen lassen möchten, können sich mit der SAM GmbH (Telefon 06131 982980) in Verbindung

setzen.

Was kann abgegeben werden, was nicht?

Abgegeben werden können Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel und

Giftstoffe in haushaltsüblichen Mengen. Gebrauchtes Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen.

Verkäufer von Motoren- und Getriebeöl nehmen das Altöl von ihren Kunden kostenlos zurück. Bei der

Problemabfallsammlung werden lediglich ölverunreinigte Putzlappen und Ähnliches angenommen.

Altmedikamente werden bei der Problemabfallsammlung nicht mehr erfasst. Altmedikamente in

haushaltsüblichen Mengen können in die Restabfalltonne gegeben werden. Verpackungen aus Pappe

und Beipackzettel gehören in die Papiertonne. Leere Kunststoffdosen, Folien, Blister und Tuben

gehören in den gelben Wertstoffsack. Leere Glasflaschen gehören in den Altglascontainer. Vollständig

eingetrocknete Dispersionsfarben können über den Restmüll entsorgt werden.

Übersicht der Annahmestellen in alphabetischer Reihenfolge:

Albersweiler, Sportplatz

Montag, 7. April, 9.45 Uhr bis 10.45 Uhr

Annweiler, Parkplatz Schwimmbad

Montag, 7. April, 15 Uhr bis 17Uhr

Billigheim-Ingenheim, Parkplatz Evangelische Kirche Mühlhofen

Freitag, 11. April, 11 Uhr bis 12.30 Uhr

Birkenhördt, Dorfgemeinschaftshaus

Donnerstag, 10. April, 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Dörrenbach, Parkplatz Ortseingang

Donnerstag, 10. April, 11.15 Uhr bis 12 Uhr

Gleisweiler, Parkplatz Weinstraße

Dienstag, 8. April, 11.15 Uhr bis 12 Uhr

Gleiszellen-Gleishorbach, ehemalige Traubenannahmestelle

Donnerstag, 10. April, 9.45 Uhr bis 10.45 Uhr

Herxheimweyher, am Dorfgemeinschaftshaus

Freitag, 11. April, 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr

Herxheim, Parkplatz Festhalle

Freitag, 11. April, 15 Uhr bis 17 Uhr

Knöringen, alter Schulhof

Dienstag, 8. April, 8.30 Uhr bis 9.15 Uhr

Maikammer, Parkplatz am Schwimmbad

Dienstag, 8. April, 15 Uhr bis 17 Uhr

Niederhorbach, Parkplatz am Sportplatz

Freitag, 11. April, 9.45 Uhr bis 10.30 Uhr

Oberhausen, Dorfgemeinschaftshaus

Freitag, 11. April, 8.30 Uhr bis 9.15 Uhr

Oberschlettenbach, Parkplatz am Brunnen

Donnerstag, 10. April, 15 Uhr bis 15.45 Uhr

Ramberg, Kreuzwoogstraße, neben Feuerwehr

Montag, 7. April, 8.30 Uhr bis 9.15 Uhr

Rinnthal, Parkplatz am Friedhof, Schulstraße

Montag, 7. April, 11.15 Uhr bis 12 Uhr

Roschbach, Raiffeisenplatz

Dienstag, 8. April, 9.45 Uhr bis 10.45 Uhr

Silz, Parkplatz am Sportplatz

Donnerstag, 10. April, 16.15 Uhr bis 17 Uhr

Waldhambach, Parkplatz unterhalb Sportplatz

Donnerstag, 10. April, 8.30 Uhr bis 9.15 Uhr

Wernersberg, Dorfmittelpunktsplatz

Montag, 7. April, 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Weyher, Parkplatz Glockenbrunnen

Dienstag, 8. April, 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Wo finde ich weitere Termine?

Alle Sammeltermine für Problemabfall im Jahr 2025, ob wochentags in den Ortsgemeinden oder an

sechs Samstagen im Jahr bei den WertstoffWirtschaftszentren, stehen online unter www.suedliche-

weinstrasse.de/problemabfall. Dort gibt es auch eine Liste, was zum Problemabfall gehört.

Auch im Wertstoffkalender finden sich die Problemabfall-Termine für die eigene Ortsgemeinde, und

zwar unten links. Über die SÜW-WertstoffApp sind sie ebenfalls abrufbar: Dort geht es über den

Menüpunkt „Mehr“ zu den Terminen der Problemabfallsammlung in den Ortsgemeinden. Unter dem

Menüpunkt „Recycling“ und dem jeweiligen WertstoffWirtschaftszentrum stehen in der App auch die

Samstagstermine, an denen Problemabfall in den WertstoffWirtschaftszentren bei Billigheim-Ingenheim

und bei Edesheim abgegeben werden kann.

Bildunterschrift: Auch Desinfektionsmittel gehört zum Problemabfall, haushaltsübliche Mengen werden

kostenlos bei der Sammlung angenommen. Symbolfoto: Pixabay

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße