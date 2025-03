Stadt Mannheim beim Deutschen Seniorentag

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von Mittwoch, 2., bis Freitag, 4. April, findet im Congress Center Rosengarten der 14. Deutsche Seniorentag statt. Das Seniorenbüro präsentiert am Stand der Stadt Mannheim – Messestand 04 (Ebene 1 vor der Empore des Mozartsaals) – die Vielfalt seiner Angebote und Kooperationen. Informationen rund um Pflege und Unterstützungsangebote im Alter präsentieren die Pflegestützpunkte. Außerdem bieten die Betreuungsbehörde und der Kommunale Betreuungsverein Hilfestellung zu Fragen rund um die Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuung. Das Seniorenbüro selbst präsentiert das Programm seiner 19 SeniorenTreffs sowie Informationen rund um das Mannheimer Modell – ein ganzheitlicher Ansatz quartiersnaher Versorgungs- und Unterstützungsstrukturen, der es möglichst vielen Menschen ermöglichen soll, den Lebensabend im gewohnten Umfeld zu verbringen. Partner am Stand ist unter anderem der Mannheimer Seniorenrat e.V. Dieser präsentiert seine Broschüre „Senioren im Quadrat”, das Programm „3000 Schritte extra” sowie Informationen zur Arbeit des Seniorenrats.

Am 2. April sind die Reiss-Engelhorn-Museen und die Mannheimer Abendakademie am Stand der Stadt Mannheim. Die Abendakademie präsentiert mit „Fantastisch frech!” ihr Programm für ältere Menschen. Die Reiss-Engelhorn-Museen informieren Besucherinnen und Besucher über aktuelle Angebote und eine Tast-Station bietet einen Vorgeschmack auf die inklusiven Elemente in der Ausstellung „Versunkene Geschichte”. Die Reiss-Engelhorn-Museen bieten zudem eine Rabatt-Aktion für Seniorinnen und Senioren an: Sie zahlen zwischen 2. und 4. April lediglich 4,50 Euro pro Ausstellung.

Am 3. April präsentiert die Stadtbibliothek ihren Lieferservice „Medien on Tour” sowie niederschwellige Bildungsangebote (nicht nur) für ältere Menschen wie zum Beispiel „Starthilfe digital”. Außerdem lassen sich spezielle Medienangebote wie die Onleihe, Brettspiele für Seniorinnen und Senioren, Braille-, Hörmedien und Großdruckbücher der dzb lesen und Medienkisten für Seniorinnen und Senioren können direkt am Stand getestet werden.

Die Kunsthalle stellt an diesem Tag ihren Museumskoffer für Seniorinnen und Senioren vor, ein interaktives Vermittlungsangebot, das speziell für ältere Menschen entwickelt wurde und künftig in den SeniorenTreffs „auf Tour” geht. Die Kunsthalle informiert zudem über ihr Programm. Am 4. April können Besucherinnen und Besucher nach vorheriger Anmeldung an zwei Führungen zu Highlights der Sammlung der Kunsthalle teilnehmen.

Am 4. April schließlich stellt das MARCHIVUM sein Erzählcafé vor, bei dem Menschen miteinander ins Gespräch kommen können. Außerdem lassen sich die Onlineangebote und weitere kostenfreie Datenbanken entdecken. Natürlich gibt es auch Informationen zu den Dauerausstellungen und der momentanen Sonderausstellung und das damit verbundene Führungsangebot. Das Nationaltheater schließlich informiert zur Sanierung und dem Programm in den Ausweichspielstätten. Außerdem lassen sich Kostüme am Stand entdecken und ein Gewinnspiel lädt zum Mitmachen ein.

Am 3. und 4. April informieren Sarah Schmitt, Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement, und Florian Riegler, Vereinsbeauftragter, am Stand „Ehrenamt und Vereine|Konzepte zur Wohnraumförderung” (Standnummer F16, zweite Ebene) über die vielfältigen Möglichkeiten der Beteiligung. Mit dem Mitwirk-o-Mat und der Freiwilligenbörse erhalten Besucherinnen und Besucher Unterstützung, um ein passendes Engagement zu finden. Des Weiteren wird der Vereinsfonds vorgestellt, der identitätsstiftende Veranstaltungen im öffentlichen Raum fördert.

Die Abteilung Stadterneuerung und Wohnen präsentiert am Stand 16 das Wohnraumtauschkonzept sowie das Förderprogramm zur Schaffung von barrierefreiem Wohnen. Diese Konzepte zur Wohnraumförderung sollen dazu beitragen, das Leben in den eigenen vier Wänden auch im Alter zu ermöglichen und zu erleichtern. Darüber hinaus werden weitere Angebote zur wohnungspolitischen Strategie vorgestellt.

Quelle: Stadt Mannheim