Speyer – Mit E-Skateboard im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs

Speyer/ Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Dienstagnachmittag um 15.50 Uhr wurde der 18-jährige Fahrer eines E-Skateboards in der Oberen Langgasse von einer Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen, da er im öffentlichen Verkehr teilnahm. Das E-Skateboard, welches eine Geschwindigkeit von etwa 50 km/h erreicht, ist per Definition ein Kraftfahrzeug, welches im öffentlichen Verkehrsraum zulassungs-, versicherungs- und fahrerlaubnispflichtig wäre. Allerdings ist es nicht zulassungsfähig und darf somit nicht im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden. Bei dieser Fahrt begeht der Fahrer eine Ordnungswidrigkeit wegen Teilnahme am Verkehr ohne Betriebserlaubnis und macht sich darüber hinaus strafbar nach dem Pflichtversicherungsgesetz und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da er keine Fahrerlaubnis mindestens der Klasse AM besitzt.

