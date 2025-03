Speyer – Mit dem Seniorenbüro zum 14. Deutschen Seniorentag

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von Mittwoch, 2. April, bis Freitag, 4. April 2025, findet unter dem Motto „Worauf es ankommt“ in Mannheim im Congress Center Rosengarten der 14. Deutsche Seniorentag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e. V. (BAGSO) statt. Das Seniorenbüro Speyer bietet Interessierten die Möglichkeit, gemeinsam am Donnerstag, 3. April 2025, zum Seniorentag zu fahren. Treffpunkt zur Hinfahrt ist um 8.50 Uhr auf Gleis 1 des Bahnhofs Speyer. Zur gemeinsamen Rückfahrt kann sich um 17.31 Uhr vom Mannheimer Hauptbahnhof angeschlossen werden. Bei Interesse oder Nachfragen können Sie sich beim Seniorenbüro telefonisch unter 06232 14-2661 (Montag bis Donnerstag, 9 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an seniorenbuero@stadt-speyer.de wenden. Tickets für den Seniorentag können über die Internetseite des Seniorentags bestellt werden oder über ein analoges Bestellformular, das im Seniorenbüro angefragt werden kann. Ein Tagesticket für die Veranstaltung kostet 15 Euro und beinhaltet ein ÖPNV-Kombiticket, das am Veranstaltungstag zur Hin- und Rückfahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln (bei der Deutschen Bahn: RE, RB und S-Bahn) im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) 2. Klasse berechtigt. „Der Deutsche Seniorentag ist die wichtigste bundesweite Veranstaltung zum Älterwerden in Deutschland. Mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm und der Messe bietet er älteren Menschen und ihren Angehörigen Informationen und Anregungen für ein gutes Leben im Alter. Politik, Verbände und Gesellschaft diskutieren aktuelle Fragen der Seniorenarbeit und Seniorenpolitik.“ (BAGSO)

Quelle: Stadt Speyer