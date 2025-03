Sinsheim – Austauschschüler aus Pontalier zu Gast

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Deutsch-Französische Begegnung

23 französische Schüler waren vom 19. bis zum 26. März zu Gast in Sinsheim. Im Rahmen eines Schüleraustauschs wohnten die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren bei Gastfamilien von Schülern des Wilhelmi Gymnasiums.

Nach der Ankunft am Mittwoch stand am Donnerstagvormittag zunächst ein Besuch des Rathauses auf dem Programm, wo Oberbürgermeister Marco Siesing die Schüler, begleitet von den Lehrerinnen Ellen Kiefer und Ramona Couillaud vom Wilhelmi Gymnasium und den Lehrerinnen Estelle Bach und Marie Prévoust von der Schule Philippe Grenier im Sitzungssaal begrüßte. Versorgt mit Snacks und Getränken erfuhren die Schüler hier unter anderem anhand eines kleinen Filmes einiges über Sinsheim.

Eine Stadtrallye durch Sinsheim, Besuche der Klima Arena und der PreZero Arena sowie die Teilnahme am Unterricht im Wilhelmi Gymnasium standen ebenso auf dem umfangreichen Wochenprogramm der Austauschschüler wie Ausflüge nach Heidelberg und Stuttgart. Das Wochenende verbrachten die Schüler mit ihren Austauschfamilien.

Ende Mai besuchen die Schüler des Wilhelmi Gymnasiums dann im Schüleraustausch Pontalier.

Am Wilhelmi Gymnasium findet in der Regel im zweijährlichen Wechsel der Austausch mit Schülern aus Pontalier und Montpellier statt. Der letzte Austausch mit Pontalier liegt – bedingt durch die Coronapandemie – bereits sieben Jahre zurück.

Bild (Stadt Sinsheim): Oberbürgermeister Marco Siesing nahm die französischen Austauschschüler und ihre Begleiter im Rathaus in Empfang.

QUelle: Stadtverwaltung Sinsheim

