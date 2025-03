Schifferstadt – „Torschlusspanik“ mit Alice Hoffmann

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Alice Hoffmann ist zum zweiten Mal zur Muttertagsmatinee zu Gast in Schifferstadt. Dabei hat sie das Gute Laune Programm „Torschlusspanik“ über das ernste Thema “War das schon alles?” Ein Thema, das Alice Hoffmann am Herzen liegt – und eines, das nicht einfach daherkommt, gerade wenn man daraus ein zum Nachdenken anregendes Programm machen möchte. Mit viel Humoreske, Spitzzüngigkeit und schlüpfrig-kecker Wortakrobatik kommen die Lachmuskeln dennoch nicht zu kurz. Zum Stück: In “Torschlusspanik” gelangt Alice Hoffmann in ihrem Leben als Hausfrau an einen Punkt, an dem sie sich fragt, ob sie wirklich schon alles gemacht hat, was sie eigentlich machen wollte: Senioren-Führerschein, Ayurveda-Kuren, eine neue Sprache lernen oder sich noch einmal unsterblich verlieben. Natürlich kommt es aber anders. Wieder einmal wird deutlich, dass das Leben kein Wunschkonzert ist.

Wie üblich ist die Muttertagsmatinee eine Kooperationsveranstaltung mit dem Kulturbüro des Rhein-Pfalz-Kreises. Sie findet am 11. Mai im Alten Rathaus, Marktplatz 1 in Schifferstadt statt.

Eintrittskarten inklusiv einem Glas Sekt zu je 18 Euro können an der Infotheke des Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten erstanden werden.

Einlass ist am Veranstaltungstag um 10:30 Uhr. Es besteht freie Platzwahl.

Quelle: Stadt Schifferstadt