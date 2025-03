Mosbach/Weinheim – Sieg im Herzschlagfinale

Mosbach/Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Special Olympics: Johannes-Diakonie qualifiziert sich für

Landesmeisterschaften im Hallenfußball

Erfolg bei den Nordbadischen Hallenfußball-Meisterschaften von Special Olympics: Der Sieg in der höchsten

Leistungskategorie A ging an die Johannes-Diakonie. Der erste Platz qualifiziert die Mannschaft der Trainer Klaus Finkbeiner und Achim Schwind für die Landesmeisterschaften. Insgesamt war die Johannes-Diakonie mit drei Teams bei dem Turnier am Start, das vom Pilgerhaus Weinheim ausgerichtet wurde. Am Ende konnten alle

Mannschaften mit ihren Leistungen zufrieden sein.

In der stark besetzten höchsten Leistungsklasse der Kategorie A war die Johannes-Diakonie Mitfavorit und wurde dieser Rolle mehr als gerecht. Nach Siegen gegen CFR Pforzheim und ATW Mannheim fiel in einem spannenden Herzschlagfinale kurz vor Spielende das 1:0 gegen die Mannschaft aus Dornstetten – der letzte Schritt zum

Turniersieg.

Auch die zweite Mannschaft der Johannes-Diakonie startete in Kategorie C mit zwei Siegen, verpasste die Qualifikation für das Landesfinale nach einer 0:3-Niederlage jedoch knapp. Unangefochten nordbadischer Meister wurde hier das Pilgerhaus Weinheim. In der Kategorie D kam das dritte Johannes-Diakonie-Team mit nur einer

Niederlage unglücklich auf den vierten Platz. Der Sieg ging hier an CFR Pforzheim.

Zufrieden konnten alle Mannschaften mit ihren Leistungen sein. Für das A-Team beginnt nun die Vorbereitung auf das Landesfinale von Special Olympics Baden-Württemberg, das am 26. April in Fellbach ausgetragen wird.

((Bild: 250326-Hallenmeisterschaften.jpg)) Platz 1 brachte dem A-Team der Johannes-Diakonie den begehrten Pokal, vor allem aber die Teilnahme am Landesfinale. Foto: Klaus Finkbeiner

Quelle: Johannes-Diakonie