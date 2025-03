Mannheim – Polizeieinsatz in den Quadraten Q6/7 – Keine Gefahr für die Bevölkerung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Aufgrund einer verdächtigen Wahrnehmung, die gegen 12:35 Uhr einer angestellten Sicherheitskraft eines Einkaufsgeschäftes von einer bislang unbekannten Person mitgeteilt worden ist, wurde in der Tiefgarage der Quadrate Q6 / Q7 ein polizeilicher Einsatz ausgelöst. Die unbekannte Person soll gegenüber der Sicherheitskraft geäußert haben, dass sich in der Tiefgarage eine verdächtige Person mit einem verdächtigen Gegenstand in der Hand befunden haben soll. Um was es sich bei dem Gegenstand gehandelt haben soll, ist unklar. Um eine Gefahr für die Bevölkerung auszuschließen, wurde die Örtlichkeit mit starken Kräften aufgesucht und sowohl die Tiefgarage als auch die Umgebung abgesucht. Allerdings konnten hier keine weiteren Feststellungen getätigt werden. Es werden nun weitere Ermittlungen zu der unbekannten Person geführt, die gegenüber der Sicherheitskraft die Äußerung getätigt haben soll. Die Absperrmaßnahmen um die Quadrate Q6/ Q7 konnten zwischenzeitlich aufgehoben werden. Der polizeiliche Einsatz vor Ort ist ebenfalls beendet. Eine Gefahr für die Bevölkerung konnte zu keinem Zeitpunkt festgestellt werden.

