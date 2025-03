Mannheim – Playoffs: Adler gewinnen gegen Red Bull München

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Im fünften Spiel der Play-Off-Serie spielten die Adler in Mannheim gegen Red Bull München. In einem spannenden Spiel gewannen die Adler in der Verlängerung 4:3.

Jetzt kommt es am Freitag zu einem sechsten Spiel in München, mit einem weiteren Sieg könnten die Adler das Halbfinale klarmachen. Bei einem Sieg der Bullen kommt es am Sonntag zu einem siebten, alles entscheidenen Spiel in Mannheim.

