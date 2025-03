Mannheim – Neustart – Digital mit Methode an Ihr berufliches Ziel

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nur Wenige bespielen Räume mit zeitgenössischem Zirkus und Tanz so gekonnt wie Overhead Project. Mit ihrer Produktion Blueprint ist die Gruppe am Fr, 4. und Sa, 5. April zum vierten Mal mit einer Arbeit im EinTanzHaus zu Gast. In dem ungewöhnlichen Pas de deux bewegen sich die Tänzerin Mijin Kim ... Mehr lesen »