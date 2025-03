Mannheim – Gastspiel Blueprint – Akrobatik & zeitgenössischer Tanz von Overhead Project am Fr, 4. & Sa, 5. April um 20 Uhr im EinTanzHausH

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nur Wenige bespielen Räume mit zeitgenössischem Zirkus und Tanz so gekonnt wie Overhead Project. Mit ihrer Produktion Blueprint ist die Gruppe am Fr, 4. und Sa, 5. April zum vierten Mal mit einer Arbeit im EinTanzHaus zu Gast. In dem ungewöhnlichen Pas de deux bewegen sich die Tänzerin Mijin Kim und der Akrobat Leon Börgens durch ein Spielfeld des Vertrauens – eine einfühlsame und humorvolle Erkundung, die das Publikum in die feinen Nuancen zwischenmenschlicher Beziehungen führt. Zirkus und Tanz verbinden sich, wobei das klassisch getanzte Pas de deux buchstäblich auf den Kopf gestellt wird. Zwischen Miteinander, Vertrauen und subtiler Gerissenheit entstehen kleine und große Gesten, die im Gedächtnis bleiben. Die eigens für Blueprint komponierte Musik von Simon Bauer kreiert nahezu unmerklich plastische Räume. Sie baut Brücken und zieht Schluchten aus Klang zwischen Publikum und den pulsierenden Körpern. Nebel und Licht errichten die transparenten Wände, die sonst Verborgenes sichtbar erscheinen lassen: Ein von der Außenwelt geschütztes Universum für dieses intensive körperliche Zwiegespräch.

Über Overhead Project

Blueprint markiert den Abschluss der Trilogie Mensch, Hyperobjekt und Transformation von Overhead Project, zu der auch das in Mannheim gezeigte Stück Greenroom zählt. Die Kompanie steht unter der Leitung des Zirkuskünstlers und Choreografen Tim Behren und entwickelt seit über 15 Jahren ihr zirkuschoreografisches Vokabular an der Grenze zwischen Zeitgenössischem Zirkus und Tanz weiter. Die Kompanie entwickelte sich aus einer intensiven akrobatischen Duoarbeit mit dem Mitbegründer Florian Patschovsky. Heute besteht das künstlerische Kernteam aus dem Komponisten Simon Bauer, der bildenden Künstlerin Charlotte Ducousso, der Performerin Mijin Kim sowie weiteren langjährigen Performer*innen und Denker*innen aus verschiedenen Bereichen. Daraus sind zahlreiche Produktionen und mehrere Gastchoreografien für Stadttheater mit großen Ensembles entstanden. Die Kompanie erhielt für ihre Werke eine Reihe von internationalen Auszeichnungen und Choreografiepreisen, zuletzt die Tabori Auszeichnung 2022 des Fonds Darstellende Künste sowie den Kölner Tanztheaterpreis 2023.

Blueprint

Fr, 4. & Sa, 5. April // 20 Uhr // EinTanzHaus, G4, 68159 Mannheim

Vermittlungsformat zu Blueprint

Sa, 5. April // 19 Uhr // Let’s Get in Touch with Hair – A Careful Space

Tickets 5 / 10 / 15 / 25 EUR über www.eintanzhaus.de sowie im Vorverkauf bei Bücher Bender in O4 2 in der Mannheimer Innenstadt. Statt eines festgelegten Preises mit den üblichen Ermäßigungen kann jede*r die Preiskategorie wählen, die sie*er zahlen kann oder möchte.

Quelle: Eintanzhaus