Ludwigshafen – Personelle Veränderungen bei BASF – Helmut Winterling folgt auf Uwe Liebelt

Heidelberg/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehle gegen einen 16-jährigen Mann und einen 32-jährigen Mann erlassen. Ihnen wird gewerbsmäßiger Diebstahl in mehreren Fällen vorgeworfen. Am Dienstagnachmittag wurden die beiden Tatverdächtigen festgenommen, nachdem sie am Montag, 24. März ...